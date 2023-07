Salvaje ataque: Imputaron a un hombre que atacó con un hacha al auto de una mujer

Un conductor chocó en una esquina, se bajó y atacó a hachazos a otro vehículo en el que viajaba una mujer con su hijo.

Un hombre de 33 años fue imputado por daños y amenazas tras golpear con un hacha en reiteradas ocasiones el parabrisas de un auto en el que se trasladaba una mujer con su hijo menor de edad, tras una coalición entre ambos vehículos en el partido bonaerense de San Fernando. El hombre fue detenido y luego liberado, pero continuará imputado por "daños y amenazas", apuntaron fuentes policiales de la provincia.

La escena que muestra el choque y de inmediato a un hombre que se baja de su vehículo con un hacha y comienza a golpear el parabrisa del otro vehículo mientras insulta a su conductora, quedó registrada por una cámara de la zona y llegó a las redes sociales. El ataque ocurrió el jueves último en San Fernando, pero se dio a conocer en las últimas horas.

Tras la agresión, la mujer denunció lo ocurrido en la comisaría tercera de San Fernando y con la descripción del auto y del hombre personal policial logró localizarlo, pero al intentar interceptarlo el agresor se dio a la fuga pie. El hombre fue detenido unos 400 metros más adelante, donde se le incautó el hacha y fue derivado a una sede policial hasta su liberación por tratarse de delitos excarcelables.

Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires informaron que suspendieron al conductor hasta que se le tome un nuevo examen psicofísico, en el cual deberá probar ser apto para conducir un vehículo.

"Una persona con este tipo de reacción no puede estar manejando porque un siniestro vial no amerita esa actitud salvaje de atacar con un hacha a otra persona. No vamos a tolerar ni a permitir que este hecho no tenga consecuencias. Por eso el conductor fue suspendido y ahora deberá aprobar un examen psicológico profundo para ver si puede estar al frente de un volante otra vez", explicó el titular de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

Mientras que el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio, aseveró que "la violencia es inadmisible. No podemos permitir que personas con total desprecio por la vida circulen por la calle. Conducir es una responsabilidad que hay que ejercer priorizando la seguridad de cada vecina y vecino".