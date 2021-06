Más del 40% de los incumplimientos de aislamiento ocurrió en la Ciudad

En la última semana, Migraciones efectuó 287 denuncias contra personas que violaron el aislamiento obligatorio. En la Ciudad, se registraron 382 inspecciones de las cuales 156 no cumplieron la directiva.

En las últimas semanas, la Dirección Nacional de Migraciones empezó un arduo control sobre el seguimiento de las cuarentenas para todos aquellos que ingresen al país. Se observó que, hasta el momento, no se respetaba por completo esta disposición y se endureció la detección de incumplimientos. Más del 40% de las personas que incumplían el aislamiento para evitar la propagación del virus vive en la Ciudad de Buenos Aires.

La advertencia llegó a partir de la legisladora porteña del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira quien alertó por los "controles deficientes" en la ciudad de Buenos Aires. De esta forma, consideró que el Ejecutivo local debe informar "cómo está llevando adelante el seguimiento" de esas personas, a fin de impedir el ingreso de nuevas variantes de coronavirus. El Destape, por otro lado, supo que se registraron 382 inspecciones en Ciudad de las cuales 156 no cumplieron el aislamiento es decir un 40% de las personas no lo respetaron en CABA.

En un comunicado, Claudia Neira indicó: "La semana pasada presentamos un pedido de informes porque teníamos dudas de que en la Ciudad se estuvieran realizando los controles tal como debe realizar cada jurisdicción. Este fin de semana, con el operativo de Migraciones, quedó en claro el nivel de incumplimiento de las medidas".



La directora ejecutiva de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, confirmó que esa dependencia presentó 287 denuncias penales contra argentinos que regresaron al país y violaron el aislamiento obligatorio en el país. De acuerdo con la normativa vigente, las personas que ingresan al país deben contar con un PCR negativo y, aún con ese resultado, deben cumplir siete días de aislamiento para descartar un resultado positivo de COVID-19.

Migraciones realizó en los últimos días 747 inspecciones de domicilios declarados en ocho provincias y la ciudad de Buenos Aires (CABA) para constatar el cumplimiento del aislamiento. En los operativos detectaron 287 incumplimientos, lo que representa más del 38%.

La cifra de incumplimientos al aislamiento tras regresar de un viaje al exterior fue informada cuando se puso en marcha un refuerzo en los controles para colaborar con las provincias y evitar la propagación de las variantes más infecciosas de coronavirus, que aún no tienen circulación en Argentina, como es la variante Delta. "Es vital el retraso, el virus ingresó a todo el mundo, es casi imposible frenarlo", remarcó Carignano en diálogo con Radio AM 990 y explicó: "Hablamos de retrasar cepas que todavía no están en la Argentina y para eso es importantísima la cuarentena".