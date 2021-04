En medio del avance del COVID-19 en todo el país, se supo que todas las camas de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Clínicas "José de San Martín" están ocupadas. Informaron, además, que más del 60% corresponde a pacientes con COVID-19.

La alta demanda hospitalaria, además, llevó a que teniendo en cuenta la internación general, el porcentaje llega al 78% de ocupación. En un comunicado, la institución indicó que "en el día de la fecha hay un porcentaje de ocupación en internación del 78% en tanto que en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) el porcentaje de ocupación llega al 100%. En ambos casos más del 60% corresponde a Covid-19".

Por otro lado, sostuvieron que el estado de situación "será actualizado semanalmente". Con respecto al promedio de edad de los internados , el centro de salud informó que es de 68 años, lo que muestra "una reducción etaria en la internación por esta patología desde que comenzó la segunda ola, no habiendo hoy pacientes pediátricos".

Con respecto a los internados, por otro lado, aseguraron: "Casi el 50% de los pacientes no cuenta con cobertura médica y el promedio de internación para pacientes con Covid-19 es de 17 días, con un costo diario que se encuentra entre los $ 90.000 y $ 120.000, originado en gran parte por el aumento desmedido del valor de drogas que se utilizan para estos pacientes (Atracurio, Midazolam, Pancuronio, Fentanilo y Propofol entre otros) así como los descartables y equipos de protección personal",



No obstante, el centro de salud aseguró que "la atención paliativa de pacientes críticos se realizará en todos los pacientes, asegurando su bienestar, brindando provisión continua de elementos y medicamentos que garanticen el cuidado paliativo, independientemente del nivel o el área de internación".

Casos diarios de COVID-19

En las últimas 24 horas se confirmó que hubo 516 nuevas muertes y más de 25.495 nuevos casos de coronavirus en todo el país. Nuevamente cifras fuertes en medio de la segunda ola de contagios y, además, el porcentaje de ocupación de camas llegó a 77,4% en el Área Metropolitana.

El Ministerio de Salud, por otro lado, confirmó que el aumento de camas en todo el país sigue en aumento. Ahora hay 5.134 personas internadas con COVID-19 en todo el país y eso hace que la ocupación en todo el territorio sea de 68,3%. Por otro lado, la cantidad de fallecidos desde que llegó la pandemia es de 62.599 mientras que el total de casos ronda los 2.905.172