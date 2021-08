El Gobierno dará a conocer los resultados de los estudios de la combinación de vacunas

Lo confirmó Carla Vizzotti y entregarán los resultados luego de la evaluación realizada con diferentes laboratorios.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó que ya están los primeros resultados de los ensayos realizados en la provincia de Buenos como en la ciudad de Buenos Aires para evaluar la posibilidad de combinar vacunas de varios laboratorios. Se darán a conocer este miércoles.

El anuncio será realizado tras un encuentro que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la titular de la cartera sanitaria mantendrán este miércoles con el ministro bonaerense Nicolás Kreplak y el porteño Fernán Quirós, donde compartirán las conclusiones del estudio colaborativo coordinado por la cartera nacional en conjunto con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF).

Vizzotti indicó que "este miércoles, con la información preliminar, ya que se seguirá ampliando, con un corte a los 14 y a los 28 días, tendremos esta información que hemos acelerado sobre la seguridad (de la combinación de vacunas)". Y sumó: "De esta manera, definiremos esta tercera estrategia para completar los esquemas de vacunas Sputnik V durante el mes de agosto, con algunas de las otras vacunas AstraZeneca, Sinopharm o Moderna".

Previamente, en declaraciones formuladas a El Destape Radio el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, había señalado que "probablemente el miércoles" se podrían presentar "los resultados del informe sobre la combinación de vacunas que se hizo en la provincia y en Capital". Asimismo, agregó que, "en cualquier escenario de vacunación, más allá del Covid, que se combinen las vacunas es lo mejor para ganar accesibilidad y no perder oportunidades".



No obstante, indicó que, más allá de las propuestas que se hagan desde el Ministerio para combinar en base a los resultados, "la gente va a poder optar si quiere o no combinar vacuna" para segundas dosis.

Por otro lado, en el marco del anuncio del Gobierno nacional de que agosto era el mes de las segundas dosis, este martes, el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, el fondo soberano de inversión de la Federación Rusa) y la farmacéutica argentina Laboratorios Richmond SACIF, anunciaron la puesta en circulación de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V, producida en nuestro país luego del exitoso control de calidad en el Instituto Gamaleya.

Es así que, esta semana la empresa comenzará a enviar la vacuna producida en Argentina para el Plan Estratégico de Vacunación, incluidas 150.000 dosis del segundo componente.