Eduardo López destacó el aumento de la infección de adultos jóvenes y habló sobre posibles restricciones frente a la segunda ola.

El infectólogo y asesor de Alberto Fernández, Eduardo López, alertó por el aumento de la infección de adultos jóvenes y habló sobre posibles restricciones frente a la segunda ola. El último reporte informó que en Argentina hubo 27.001 casos y 217 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. Además, el Área Metropolitana de Buenos Aires registró más de 70% de ocupación de camas.

La situación encendió las alarmas del Gobierno, que el pasado viernes determinó una serie de nuevas restricciones para frenar la segunda ola. Ahora, ante las nuevas cifras, el infectólogo del equipo de consulta del presidente Alberto Fernández, Eduardo López, habló con El Destape Radio y destacó como importante el aumento de la infección de adultos jóvenes. "La mitad de los casos son personas de entre 20 y 40 años”, afirmó el experto.

El médico del hospital Gutiérrez dijo que son importantes y necesarios los controles frente a este contexto, pero que “no se justifica una cuarentena estricta cerrando todo el país porque la mayoría de los casos son en el AMBA”. Asimismo, explicó que la postura de los expertos es “una cuarentena de 14 días focalizada a los lugares de mayor crecimiento” e insistió en “las restricciones a la circulación nocturna como la de Francia o el Reino Unido”.



Por otro lado, López destacó que “las jurisdicciones tienen que entender la importancia de la uniformidad y el control de las medidas”. “En la Pandemia cuando se mete la ideología, pierde la ciencia. No debe haber ideologías”, señaló. Y, en ese marco, indicó que “la General Paz no frena el virus. No hay diferencia entre CABA y Provincia para el virus”.

Además, el infectólogo destacó que “los cuidados deben ser personales. No se le puede pedir al Estado si no se cumple la parte individual. Acá no hay que echar culpas, hay que asumir responsabilidades”. “Hay un tema de cuidarse uno para cuidar a los demás”, agregó. En este sentido, aseguró: “Hay que tomar alguna medida de cuarentena restrictiva. Ya sea nocturna o por jurisdicción”.