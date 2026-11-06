Es el secreto mejor guardado de la Costa Atlántica porque combina campo con mar: queda a pocos kilómetros de Miramar

Para quienes están de vacaciones en Miramar o Mar del Plata y quieren cambiar un día de playa por un paseo distinto, hay una escapada a pocos kilómetros: Mechongué, un pueblo rural del partido de General Alvarado que está a 47 kilómetros de Miramar.

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Calles tranquilas, una estación de tren convertida en museo y el ritmo de los pueblos de campo. Se puede recorrer en una tarde y volver a la costa antes de que caiga el sol.

Dónde queda Mechongué y cómo llegar

Mechongué está en el oeste del partido de General Alvarado. Desde Miramar, el pueblo queda a 47 kilómetros: se llega por la ruta provincial 88 hasta el acceso al pueblo, que se completa por un camino secundario de unos 15 kilómetros.

Desde Mar del Plata, son unos 75 kilómetros por la misma ruta 88. Y para quienes salen desde el AMBA, el recorrido es de unos 481 kilómetros, por la ruta 2 hasta Mar del Plata y después por la 88.

Qué hacer en Mechongué en un día

El Museo y Biblioteca en la antigua estación. El edificio ferroviario se restauró en 1996 y hoy alberga el museo, la biblioteca municipal y una radio. Se puede visitar los sábados, domingos y feriados de 14 a 18, con entrada libre y gratuita .

El edificio ferroviario se restauró en 1996 y hoy alberga el museo, la biblioteca municipal y una radio. Se puede visitar los . La Plaza Independencia. Es el centro de la vida del pueblo y el lugar de los festejos de carnaval. A su alrededor están la iglesia, el Centro Cultural y la Delegación Municipal.

Es el centro de la vida del pueblo y el lugar de los festejos de carnaval. A su alrededor están la iglesia, el Centro Cultural y la Delegación Municipal. La capilla y la gruta de Nuestra Señora de Lourdes , patrona del pueblo. La capilla se inauguró en 1993 y su Cristo del altar mayor es una escultura alemana del siglo XIX.

, patrona del pueblo. La capilla se inauguró en 1993 y su Cristo del altar mayor es una escultura alemana del siglo XIX. Los viejos surtidores. Frente al antiguo almacén de ramos generales, que funcionó durante casi un siglo y cerró en 2021, todavía se conservan dos surtidores que vendían querosén y combustible para la maquinaria rural.

Frente al antiguo almacén de ramos generales, que funcionó durante casi un siglo y cerró en 2021, todavía se conservan dos surtidores que vendían querosén y combustible para la maquinaria rural. El circuito aeróbico , un paseo de 600 metros con aparatos para hacer ejercicio, al lado del museo.

, un paseo de 600 metros con aparatos para hacer ejercicio, al lado del museo. Dónde comer: entre las opciones gastronómicas del pueblo están Bruma Café y Bar y Los Amigos, un restaurante de cocina regional.

La historia de Mechongué

El pueblo nació con el tren: se toma como fecha de fundación el 12 de mayo de 1911, cuando llegó la primera locomotora a la estación. Las casas y los comercios se fueron instalando alrededor de las vías, y el proyecto oficial del pueblo se aprobó recién en 1927.

Su nombre es un homenaje a Mercedes, hija del estanciero Martín de Álzaga, uno de los impulsores del asentamiento. Sus habitantes también lo llaman el “Pago Lindo”.

Mechongué tiene unos 1.500 habitantes y forma parte del programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires, que impulsa el turismo comunitario en localidades pequeñas con patrimonio e identidad propia.

Su ubicación lo convierte en una base ideal para quienes quieren pasar el día en las playas de Miramar y volver a la tarde a un ambiente mucho más tranquilo, lejos del movimiento de los centros turísticos en temporada alta.