El secreto de la estrategia digital de Lula: cuando los militantes hacen propias las conquistas políticas

Una nena de piel negra, con su pelo crespo y desordenado, vestida con prendas cansadas, crece en una familia trabajadora, pobre, del noreste de Brasil, entre calles de tierra y agua contaminada. Vive una infancia marcada por la pobreza, la precariedad, y las carencias. Nunca tuvo demasiadas oportunidades, y su destino parecía escrito. Una década después, se ve cómo logra llevarle orgullosa un guardapolvo blanco y su título de médica a su madre costurera y a su padre campesino, ambos analfabetos. Esa es solo una de las tantas historias de vida que se pueden ver en Ios videos que jóvenes profesionales compartieron en sus redes sociales, en el marco de la campaña digital de Lula Da Silva, bajo el hashtag “Efecto ProUni”. Actuales licenciados, odontólogos, cirujanos, biólogos, nutricionistas reconstruyen sus trayectorias, visibilizan las dificultades que enfrentaron, y destacan cómo cambiaron sus vidas a partir del Estado presente y las políticas públicas de inclusión social de las últimas décadas.

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El exito de la campaña digital de Lula

Como consecuencia del batacazo en las urnas, mucho se habló en estos últimos días sobre la exitosa campaña del PT y su capacidad para organizar militantes, coordinar acciones y multiplicar contenidos en las redes sociales. En Argentina, de cara a las elecciones de 2027, el campo nacional y popular empieza a pensar la comunicación política y preguntarse qué hizo que esa estrategia digital sea efectiva. El propio André Janones, diputado petista responsable del “Ejército de Lula”, un grupo de WhatsApp que acumula más de 11 millones de seguidores y participantes y fue clave en la remontada contra Bolsonaro, puso en discusión la posibilidad de trasladar esa experiencia a otros escenarios, como el argentino, donde distintos sectores del peronismo parecen estar ansiosos por impulsar formatos similares adaptables a cualquier situación política, social y electoral.

Sin embargo, reducir la experiencia de Brasil a la plataforma, la estructura del famoso grupo, un conjunto de consignas o una coordinación centralizada, supone confundir las herramientas con las condiciones que hacen efectivo su uso y aplicación: ninguna técnica comunicacional, campaña majestuosa o manual de instrucciones pueden reemplazar la experiencia social efectiva. Si bien la tecnología permite organizar, segmentar y distribuir mensajes, eso no significa que dará el mismo resultado en cualquier otro contexto. El punto central que hoy enfrenta el armado opositor a Milei, además de la dificultad para definir un candidato unificador, aparece frente a la pregunta sobre qué se va a comunicar, qué programa político, a quiénes se interpelará, y qué relación se podrá establecer entre los mensajes y la experiencia de las personas.

La tendencia viral “Efecto ProUni” justamente nos devuelve un espejo y la necesidad de atender una dimensión trascendental de la estrategia que no depende de las herramientas, los grupos, los comunicados o los mensajes, sino de la política material, el impacto que generó en la vida de las personas y la apropiación de un proyecto de país: la capacidad de convertir las conquistas en experiencias personales que generan identificación y motivos para defender un proyecto.

Del militante que comparte al protagonista que narra

Las experiencias recientes de comunicación digital de la campaña del PT en Brasil, como primer lección a tener en cuenta, muestran que la organización y el buen uso de las tecnologías digitales son una condición importante, pero no suficiente, para ganar las elecciones. Los grupos de WhatsApp como el de Janones sirven para construir una estructura de difusión masiva alrededor de una candidatura: distribuir contenidos, coordinar militantes, ordenar prioridades y agendas, segmentar mensajes, organizar actividades y hacer circular argumentos en redes de confianza con el fin de salir a buscar votos. Pero lo que más llamó la atención en términos de resultados tangibles, frente a lo que puede conseguir una campaña institucional ordinaria, fue su efectividad para instalar conversaciones, movilizar a las personas y fidelizar a los votantes.

Es que hay una diferencia muy evidente entre lo que transmite un mensaje producido por un equipo de campaña, con un sello partidario y una voz de locutora en off, y la potencia del testimonio en carne viva de una persona que comparte su experiencia propia. En el primer caso, el usuario o militante funciona como transmisor de una consigna, mientras en el segundo, se convierte en protagonista de un relato que tiene valor político porque está respaldado por su biografía y su trayectoria. La historia de una joven pobre que pudo ingresar a la universidad, recibirse y ejercer una profesión no necesita la calidad visual ni el lenguaje de un spot electoral para comunicar los efectos de una política pública, ya que su fuerza narrativa reside, precisamente, en el valor del testimonio y la emoción de una familia entera, que se vuelca en gestos sencillos, comprensibles y significativos para otras personas.

Las políticas narradas: ProUni, Bolsa Família y Ley de Cuotas

Tras son las políticas referenciadas por los jóvenes en los videos que aparecen en Instagram y Tik Tok bajo la etiqueta antes mencionada. El primero es el Programa Universidad para Todos (ProUni) que fue creado en 2005, durante el primer gobierno de Lula, y otorgaba becas totales y parciales en instituciones privadas de educación superior a estudiantes que cumplen determinados requisitos. A veinte años de su creación, según datos oficiales del Ministerio de Educación brasileño, se registran alrededor de 3,6 millones de becas ocupadas y 1,5 millones de graduados. Un dato importante es que, según las categorías raciales utilizadas en las estadísticas, el 55% de las personas beneficiarias son negras.

Detrás de esas cifras que son realmente impactantes se termina opacando una transformación de la estructura social que excede la obtención de un título. Para los jóvenes de familias de bajos ingresos la posibilidad de acceder a una carrera universitaria es un punto de inflexión en sus trayectorias dado que les abre puertas para modificar un destino que, en cualquier otro contexto, se limitaría a la reproducción de la pobreza. La inserción laboral, el desarrollo profesional, el acceso a mejores ingresos, la proyección de un futuro de crecimiento y la intervención en las expectativas familiares implican abrir un camino que parecía imposible para las generaciones anteriores: la movilidad social ascendente.

El otro programa que aparece citado es Bolsa Família, creado en 2003 y formalizado por ley en 2004. El programa consolidó un sistema de transferencias monetarias dirigido a hogares en situación de pobreza, con compromisos vinculados a la salud y la educación. En 2024, alcanzó a unos 20,8 millones de familias y distribuyó aproximadamente 168 mil millones de reales. Las mujeres constituían la mayoría de las personas titulares y una proporción importante de los hogares beneficiarios estaba encabezada por ellas. Si bien en la mayoría de los casos la transferencia de ingresos no equivale a una salida definitiva de la pobreza, fue un programa que modificó las condiciones materiales en las que las familias tomaban decisiones de su vida cotidiana como comprar alimentos, vestirse, sostener la escolaridad, acceder a servicios de salud o higiene, acceder a la cultura y al ocio, o atravesar períodos de inestabilidad económica.

La Ley de Cuotas, sancionada en 2012 durante el gobierno de Dilma Rousseff y actualizada en 2023, es la tercera política mencionada que completa el cuadro en el terreno educativo. La norma establece que al menos la mitad de las vacantes en instituciones federales de educación superior y educación técnica de nivel medio debe reservarse para estudiantes que cursaron sus estudios secundarios en escuelas públicas. Dentro de ese esquema se contemplan criterios de ingreso y subcuotas vinculados con los ingresos familiares y la composición racial y étnica de la población, incluidos estudiantes negros, indígenas, quilombolas y personas con discapacidad. La actualización de 2023 incorporó cambios en los criterios de acceso y reforzó la inclusión de grupos históricamente excluidos.

El impacto de los programas de Lula en el acceso a instituciones de la educación superior federal, que históricamente estuvieron reservadas a sectores con mayores recursos, se ve en la cifra oficial de ingresantes que pasó de 40.661 en 2012 a 108.616 en 2022. Las tres políticas, con alcances, objetivos y diseños diferentes, comparten un punto relevante a la hora de analizar la comunicación política: sus resultados estadísticos pueden ser reconocidos y narrados en experiencias de vida concretas que ilustran una transformación social más amplia. La cuestión resulta importante, además, en un contexto político internacional de avance de proyectos ajustadores de derecha que tienden a interpretar las políticas redistributivas como parte del costo fiscal o programas que generan una mayor dependencia de la asistencia estatal.

Lo que no se puede copiar de una campaña

La experiencia brasileña ofrece herramientas que otras fuerzas políticas pueden estudiar y poner en marcha, a sabiendas de que copiar la estructura de difusión y comunicación no equivale a reproducir sus efectos o ganar elecciones. Ningún sistema o grupo de WhatsApp puede fabricar por sí solo una campaña efectiva, una experiencia social que no existe, o garantizar que una consigna encuentre eco en la vida real de quienes la reciben.

El camino tampoco es copiar el guion y convertir cada política pública en una campaña de testimonios emotivos con golpes bajos. Si las historias se presentan de manera artificial o se comparten testimonios forzados, el relato pierde credibilidad y se diluye rápidamente entre otros contenidos. La fuerza del “Efecto ProUni” reside en que la experiencia narrada antecede al mensaje político: los protagonistas de los videos tienen una trayectoria que sienten digna de contar, encuentran en las redes un espacio para compartirla, y en la campaña el momento de hacerlo. La apropiación, que no baja de un equipo de comunicación, se construye cuando una política adquiere sentido para quienes la vivieron y es interpretada como algo a defender.

La lección para pensar las campañas electorales es que la estrategia digital no puede separarse de la experiencia social que busca representar. Los grupos organizados y la coordinación centralizada pueden ampliar la circulación de un mensaje, pero su capacidad de producir identificación depende también de que existan resultados reconocibles, relatos creíbles y una relación entre lo que se dice , se ve que se hace y lo que las personas experimentan como real. En definitiva, el gran secreto podría ser acortar las distancias y generar identificación genuina: que las conquistas políticas, los logros y medidas gubernamentales no sean leídas como patrimonio exclusivo de un gobierno, parte del guion de campaña o la letra que repiten los equipos de comunicación, sino parte de la historia de quienes las protagonizan.