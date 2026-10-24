El secreto en el que coinciden los chefs: “Para huevos fritos más tiernos, reemplazá parte del aceite por unas gotas de agua”

Preparar un huevo frito parece una tarea sencilla, pero alcanzar el punto ideal requiere precisión en los tiempos y el manejo del calor. Frente a las versiones tradicionales que demandan una gran cantidad de materia grasa y suelen dejar los bordes demasiado tostados o resecos, los cocineros profesionales comparten una alternativa práctica basada en el uso de vapor para optimizar el resultado final.

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La clave del procedimiento radica en reemplazar parte del aceite habitual por unas pocas gotas de agua aplicadas directamente sobre la superficie de cocción, logrando una textura más suave tanto en la clara como en la yema.

Cómo aplicar la técnica de los chefs con los huevos fritos

El método resulta accesible y se adapta a cualquier cocina hogareña utilizando los siguientes recaudos:

Base ligera: calentar una sartén antiadherente a temperatura media incorporando una cantidad mínima de aceite para cubrir la base.

Incorporación segura: romper el huevo previamente en un recipiente pequeño para verificar su frescura y luego deslizarlo con cuidado sobre el recipiente caliente.

Acción del vapor: apenas la clara comience a blanquearse y cuajarse, verter unas gotas de agua en un sector libre de la superficie y colocar una tapa de inmediato.

Cocción uniforme: el vapor generado cocinará la parte superior del alimento de forma homogénea sin necesidad de darlo vuelta, manteniendo la yema líquida y jugosa.

El método consiste en sumar unas gotas de agua y tapar la sartén.

Recomendaciones para evitar errores comunes

Para garantizar un plato exitoso y cuidar la calidad de los ingredientes, conviene tener en cuenta los siguientes factores al momento de cocinar:

Control de la temperatura: un fuego demasiado fuerte arrebatará la preparación, endureciendo la clara antes de que la cocción alcance el centro. Lo aconsejable es mantener una intensidad moderada.

Elección del menaje: las superficies con teflón o recubrimientos antiadherentes facilitan la tarea de retirar el alimento sin romperlo, aunque también pueden utilizarse sartenes de hierro o acero bien curadas.

Seguridad bromatológica: aunque el objetivo sea conseguir una yema fluida, es importante recordar que las preparaciones con huevo semicrudo deben consumirse con precaución, especialmente en el caso de niños, embarazadas o adultos mayores, priorizando la firmeza total de la pieza cuando existan riesgos para la salud.

Por qué comemos cada vez más huevos al punto de que Argentina es el segundo consumidor del mundo: las razones detrás del nuevo hábito

En la Argentina actual, donde la inflación deteriora el poder adquisitivo de las personas y el precio de los alimentos redefine la economía doméstica, hay un producto cuyo consumo ha crecido significativamente y hoy es un gran aliado de la mesa familiar: el huevo.

En tiempos de crisis y en el marco de una caída histórica del consumo de carne vacuna, este alimento, por su valor nutricional y versatilidad, pasó a convertirse en la principal fuente de proteína animal en muchos hogares. Nuestro país ha batido un récord histórico y es el segundo mayor consumidor de huevos del mundo, luego de México, nación que se caracteriza por una gran parte de la población en condiciones de inseguridad alimentaria y hambre.