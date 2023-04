Una trabajadora social complicó a Sebastián Villa: constató moretones en el cuerpo de su expareja

La persona que atendió a la expareja del jugador colombiano aseguró que vio huellas de golpes en su cuerpo durante la evaluación. Boca Juniors espera contar con el futbolista esta noche para disputar el partido de la Copa Libertadores, a pesar del debate oral que arrancó el lunes.

Mientras la atención de Boca Juniors por las últimas horas se está centrando en la posibilidad de que el futbolista Sebastián Villa pueda jugar esta noche, el jugador colombiano recibió una mala noticia en el Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, donde se lo está juzgando por la acusación de lesiones y amenazas que presuntamente sufrió su expareja, Daniela Cortéz, en 2020. La trabajadora social que atendió en su momento a Cortéz validó su testimonio previo y aseguró que la mujer ingresó al hospital con "moretones" en su cuerpo. Además, aclaró que en la evaluación notó que el grado de peligrosidad que presentaba la víctima era “alto”.

La asistente Mónica Juárez, quien pertenece a Superintendencia de Policía de Género de la Bonaerense y atiende en Esteban Echeverría desde el 2015, afirmó que asistió a la víctima en el country Saint Thomas, horas después del incidente que Cortéz denunció en ese lugar cuando convivía con Villa. Según la denuncia, el 27 de abril del 2020, en pleno aislamiento por la pandemia de coronavirus, ellos discutieron muy fuerte y el jugador la golpeó primero con un puñetazo y luego con patadas en todo el cuerpo.

La asistente social refirió que Cortéz "sentía miedo, estaba nerviosa y muy compungida" y que le contó sobre las situaciones de violencia que sufrió por parte de Villa. "Ella mostraba moretones en los brazos y tenía algo en la cara", agregó. "La víctima tenía la cara hinchada de llorar, sentía vergüenza, estaba ojerosa", relató la testigo en la segunda jornada del juicio que se realiza en los Tribunales de Lomas de Zamora.

El debate oral ocurre el mismo día en que el conjunto de Boca Juniors disputará un partido en la Copa Libertadores contra Deportivo Pereira de Colombia. Fuentes del equipo xeneize y del entorno del delantero colombiano aseguraron a Télam que esperan que Villa "llegue a tiempo" para firmar la planilla y hasta no se descarta que sea titular. El jugador no se entrenó ayer con el plantel de Boca ni quedó concentrado anoche, pero el técnico Jorge Almirón lo anotó en la lista para el partido.

El futbolista colombiano, mientras tanto, enfrenta el proceso legal por "lesiones leves agravadas por el vínculo, violencia de género y amenazas coactivas" contra Cortés, con quien convivió en 2020 en una casa del barrio privado Saint Thomas, de la localidad bonaerense de Canning. Por ese motivo, ayer y hoy se tuvo que presentar en el tribunal, al igual que mañana.

Hoy declaró también como testigo María Raquel Vázquez, quien se desempeña en la asistencia de casos de violencia de género para el Ministerio Público Fiscal. Según dijo, en abril del 2020 entrevistó por teléfono a la joven colombiana y dijo que Cortes le contó de situaciones de violencia de género que ya padecía en Colombia. Además, le refirió a situaciones de celos que tenía Villa para con ella y que él le pedía perdón cuando se daba alguna situación violenta. La psicóloga entabló el rango de violencia que se mide entre 10 y 20 en el puesto 11 en el caso de Villa.

Qué dijo la denunciante

Ante el fiscal, la joven de 26 años contó que lo conoció al jugador cuando jugaba en Colombia y que él le pidió ir juntos a Argentina, cuando fue transferido a Boca Juniors. Ella dijo que primero comenzaron "los insultos y los empujones" y que ella no lo veía como "algo malo". "Con el tiempo, empezaron a surgir comportamientos más duros, se transformaba con el alcohol, las agresiones, los insultos", añadió.

En su interrogatorio, el fiscal le preguntó cuál era el motivo por el que Villa actuaba así, a lo que ella dijo que podía ser "una foto en Instagram que publicara, o un escote o cualquier comentario". También dijo que la empleada doméstica, de nombre Edith, fue testigo de esas situaciones y que la vio con "moretones" o "llorando", y que ella le contó lo que le hacía Villa.

En la misma línea, relató que ella le contó también esta situación a su hermana y una mejor amiga, a quienes les mandaba fotos: "Mirá lo que me acaba de hacer Sebastián". "Había días que no podía hablar con mi madre o mi hija porque tenía la cara marcada, no era capaz de disimular", señaló.

Cortéz dijo que el 27 de abril de 2020 tuvieron una fuerte discusión sobre quien se iba a vivir a Puerto Madero a raíz de una crisis profunda en la pareja. "Ahí él dice que si no me iba empieza hacer daño a mí y mi familia y lo empiezo a grabar", recordó. Fue en ese momento que ella dijo que "Villa le pegó en la frente" un puñetazo con un anillo que portaba en una de sus manos, y que luego le dio "patadas" en varias partes del cuerpo. Cuando la mujer relataba el episodio, Villa negaba con la cabeza.

La otra denuncia contra Villa por abuso sexual

Este segundo episodio fue denunciado por una joven de 26 años el 13 de mayo de 2022 ante la misma fiscalía que, si bien solicitó la inmediata detención de Villa, el juez Maffucci Moore rechazó el planteo y sugirió profundizar la investigación.

Tamara Doldán acusó a Villa por abusar sexualmente de ella en una casa de un country en la localidad bonaerense de Canning.

"Esa noche fue terrible, porque todo ocurrió en un lugar donde yo estaba cómoda, con una persona que quería. Pero de repente ya no era así. Fue muy chocante, me hirió en todos los sentidos", dijo la joven en la entrevista que brindó a TN, Telefé e Infobae, en la que estuvo acompañada por su abogado, Roberto Castillo. Sobre ese día, dijo: “Sentía que tenía que fingir que estaba bien para irme. Pensé que me iba a matar o que me iba a lastimar más todavía. Todo pensé”.

Tras el abuso, se retiró de la casa del futbolista porque le "dolía todo, especialmente el vientre" y le "costaba mucho caminar". Decidió ir al hospital y allí fue cuando la médica ginecóloga le recomendó que hiciera la denuncia por violación.