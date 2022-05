Se filtraron más chats intimidatorios de Sebastián Villa: "No hagas nada raro"

Los mensajes fueron presentados por el abogado de la víctima y forman parte del expediente a disposición del juez.

El futbolista colombiano Sebastián Villa quedó formalmente imputado en la causa que lo investiga por abuso sexual a su expareja, hecho que según consta en la denuncia ocurrió a mediados del año pasado en la localidad de Canning. Mientras el proceso judicial sigue su curso, se dieron a conocer nuevos mensajes entre el jugador y la víctima que forman parte del expediente en la UFI 3 de Esteban Echeverría, a cargo de la fiscal Vanesa González.

Mientras los testigos siguen declarando en el marco de la causa, el abogado defensor Roberto Castillo aportó nuevos chats al expediente que luego confirmó como verídicos -restan ser peritadas las pruebas- según el propio letrado a El Destape. En estos mensajes, a través de Instagram, el futbolista de Boca Juniors intenta dialogar con la víctima y evitar que lo denuncie ante las autoridades.

"Te tengo miedo, no quiero. Ya tomé una decisión", expresó la joven ante la insistencia del delantero. "Deme la dirección, mi reina. Tu sabes que es mi carrera, mi reina. De mí depende mi familia, mi mamá, todos. Veámonos", reclamó Villa para que no se presente ante la Justicia. Y la mujer remarcó: "Ya lo sé, yo te he cuidado siempre". "Hablemos, por eso", sostuvo el jugador.

Luego de remarcarle que ella "no merecía esto", refiriéndose al matrato y el abuso que más tarde denunció, el futbolista de Boca cambió el tono. "Yo sé que tú me quieres. No vayas a hacer nada raro, mi vida", dijo intimidante. Y cerró: "Que tú sabes que no puedo dar que hablar. Hágalo por mi familia, yo soy el pan de cada día". De esta manera, tras la presentación en los Tribunales de Lomas de Zamora, las pruebas quedan a disposición del juez a cargo.

Los chats que forman parte del expediente:

No declaró la testigo clave que puede comprometer al jugador

En la jornada de este viernes se esperaba que declare la médica ginecóloga que atendió a la denunciante de Sebastián Villa en el Hospital Penna, testigo clave en la causa que lo tiene como protagonista por abuso sexual. El propio abogado defensor, Roberto Castillo, señaló que la profesional de la salud no se presentó porque "está de viaje" y "se siente mal como para conectar a una videollamada".

Sobre esto último, manifestó que se le tomará indagatoria en los próximos días. "El testimonio es de vital importancia para esclarecer el hecho que se está investigando y tiene una carga pública de tener que declarar", sostuvo Castillo. Cabe recordar que fue la doctora quien vio signos y lesiones compartibles con abuso sexual y quien le dio analgésicos para tratar los dolores corporales que tenía tras el hecho. De confirmarse el diagnóstico, la situación para el delantero se agrava mucho más.

Mientras tanto, a una semana de la denuncia en su contra, el Departamento de Inclusió e Igualdad de Boca emitió un comunicado donde destacan haber suministrado a la Justicia "toda la documentación solicitada (...) para colaborar con el avance y esclarecimiento de la causa". Asimismo, agregan que fue activado el Protocolo de Actuación en Casos de Violencia en Razón de Género, Identidad de Género u Orientación Sexual. De esta manera, la institución se puso a disposición de la denunciante "para su acompañamiento y asesoramiento". ¿El objetivo? "Buscamos erradicar estas conductas y seremos consecuentes con ello", afirman. Mientras tanto, Villa forma parte de la convocatoria y, probablemente, será parte del equipo titular que juegue la final vs. Tigre el próximo domingo.