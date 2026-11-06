El Municipio de San Isidro inaugurará el nuevo Paseo Costero Alvear y el Río, en la localidad de Martínez, con un evento gratuito que incluye música en vivo, gastronomía y actividades para toda la familia. Se trata de un espacio que recupera el frente costero para el uso público y recorre más de 900 metros juntos al Río de la Plata.

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Los trabajos se encuentran en su etapa final, con tareas de parquización, instalación de mobiliario urbano e iluminación. El proyecto también contempla un sendero continuo de 907 metros entre el Parque del Águila y la calle Alvear, que permitirá caminar y andar en bicicleta junto al río sin necesidad de desviarse hacia las calles interiores.

La recuperación del espacio público en la costa de San Isidro se implementa de manera sostenida en el marco del Plan Costero a partir de la recuperación de hectáreas de costa que estaban ocupadas o con acceso restringido para crear un paseo costero continuo.

Cómo se recuperó el nuevo espacio costero de San Isidro

En esta misma zona, se dio de baja un proyecto de viviendas privadas y se recuperó un terreno municipal de 1400 metros cuadrados en Alvear y el río, que estaba ocupado por un gimnasio privado. También, en el límite con San Fernando, se puso en valor el Paseo Costero 33 Orientales, recuperando más de 5000 metros cuadrados de espacio público con zonas recreativas, áreas de esparcimiento, espacios verdes y juegos.

Por último, se demolieron y parquizaron dos inmuebles en el bajo de Roque Sáenz Peña que funcionaban con permisos precarios desde 1996, incorporando 9775 metros cuadrados al dominio público. Según informó la Municipalidad de San Isidro, en febrero de este año se firmó un acuerdo histórico con la Provincia de Buenos Aires, que delegó al Municipio la tenencia y administración de 15 parcelas costeras de aproximadamente 500.000 metros cuadrados.

Actualmente, quienes realizan ese trayecto deben abandonar el borde costero en determinados sectores, circular por una vereda angosta y luego regresar al río. Tras la recuperación del espacio, San Isidro busca eliminar esa interrupción y ampliar los espacios públicos disponibles sobre la costa.

¿Cuándo será la inauguración del nuevo espacio costero de San Isidro?

La apertura se celebrará el domingo 15 de noviembre, de 15 a 19 horas, en Sebastián Elcano 1600, Martínez. La programación incluye un recital de Adrián Berra, un DJ en vivo durante el atardecer, espectáculos artísticos y distintas propuestas musicales.

También habrá puestos gastronómicos, actividades para los más chicos y una clase de yoga para toda la familia. "La propuesta busca que vecinos y visitantes puedan conocer y disfrutar el nuevo espacio público, con una tarde de actividades al aire libre junto al Río de la Plata", indicaron desde el Municipio.

También recomendaron asistir con lona, algún elemento para hidratarse, protector solar y gorra. En caso de lluvia, la inauguración se reprogramará para el domingo 6 de diciembre, en el mismo horario.