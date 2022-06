Vizzotti inauguró encuentro sobre avances en la implementación de la Ley 1000 Días

De la actividad interministerial celebrada en el Centro Cultural Kirchner participaron autoridades de diversos organismos del Estado y de UNICEF con el propósito de relevar, exponer y seguir desarrollando de manera conjunta estrategias para la aplicación de la Ley 27.611.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, abrió este jueves un nuevo encuentro de la Unidad Coordinadora 1000 Días, en el Centro Cultural Kirchner, donde se presentaron los ejes estratégicos priorizados y avances en la implementación de la Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia.

En el encuentro, se presentaron "los ejes estratégicos priorizados y avances en la implementación de la Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, que promueve el acompañamiento, protección y apoyo integral a todas las personas gestantes, desde el embarazo hasta los primeros tres años de vida de las niñas y los niños", reseñó un comunicado del Ministerio de Salud.

Del encuentro interministerial participaron autoridades y equipos de trabajo de diversos organismos del Estado que conforman la Unidad Coordinadora 1000 Días, encabezada por la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, y representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Vizzotti puso en valor la importancia de las leyes de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (Ley 27610), y de Atención y Cuidado Integral de la Salud Durante el Embarazo y la Primera Infancia (Ley 27611) para la ampliación de derechos.

Asimismo, destacó que con ellas el Presidente “cumplió su palabra de acompañar a las personas gestantes que quieran interrumpir su embarazo y acompañar a las personas gestantes que quieran continuar con el embarazo”.

Vizzotti añadió que “no son las leyes las que solucionan los problemas, sino las personas que las implementan y hacen valer ese derecho”. Por lo tanto, indicó, “ahora hay una ley, pero hay que defenderla, saber que no se puede retroceder y que hay que militarla todos los días en todos los territorios”.

Por último, la ministra de Salud subrayó "la intersectorialidad, el federalismo y el compromiso del Gobierno que “con todos sus ministerios constituye un Estado presente que genera políticas públicas, que quiere mejorar los indicadores sabiendo que esos indicadores y esos números son personas”.

En tanto, la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, se refirió a las diferentes áreas del Estado que conforman la Unidad Coordinadora 1000 Días: “Realmente es un placer trabajar en conjunto con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad; de Desarrollo Social; de Educación; la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF); y con todos los equipos de los demás organismos a nivel nacional, provincial y municipal”.

Tirado agregó que este encuentro permite visualizar la implementación y el avance de “una política pública a nivel estatal, desde cada una de las áreas que están invirtiendo en el cuidado de embarazadas, personas gestantes, y niñas y niños hasta los tres años de vida”.

Por su parte, la directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Jean Gough, dijo: "quiero felicitar al gobierno de Argentina por visualizar que los primeros 1000 Días en la vida de un niño o una niña son tan importantes que han creado una ley".

"Me encantó y me dio mucha satisfacción escuchar sobre el interés superior del niño y realmente me voy de esta reunión con mucha energía y ganas de transmitir esta experiencia a otros lugares", añadió la directora regional de Unicef.

Por su parte, la representante de UNICEF en Argentina, Luisa Brumana, destacó de la estrategia “la mirada intersectorial en pos de garantizar los derechos de niños y niñas, y el trabajo de territorialidad en un país tan heterogéneo para llegar a todos los lugares priorizando a las poblaciones más vulnerables”.

Durante la jornada "se profundizó en la gestión de las políticas priorizadas en materia de monitoreo y evaluación de indicadores, y se realizó una presentación sobre la etiqueta presupuestaria de la estrategia, así como una puesta en común con aportes de referentes de UNICEF y de áreas que integran la Unidad Coordinadora", precisó el comunicado del Ministerio de Salud.

En esa línea, los equipos técnicos "realizaron una evaluación y puesta en común de las presentaciones y capacitaciones realizadas en las provincias de Santa Fe, Chaco, Corrientes y Chubut. Además, se realizaron intercambios sobre ejes fundamentales como cuidado integral, violencia de género, violencia obstétrica, controles prenatales, lactancia, sueño seguro y otros aspectos de crianza con una mirada comunitaria y de corresponsabilidad".

En qué consiste 1000 Días

La ley 1000 Días, aprobada el 30 de diciembre de 2020, amplía derechos de seguridad social, identidad de las personas gestantes, y de niñas y niños en sus primeros tres años, impulsando a los tres subsistemas de salud a implementar un modelo que establece prácticas de prevención y protección, contemplando situaciones específicas de mayor vulnerabilidad.

La estrategia tiene el objetivo de reducir la mortalidad, la malnutrición y la desnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral, y prevenir la violencia, concluyó la información oficial.