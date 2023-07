Hubo 11 muertes por gripe en Argentina y es el quinto año con más casos de los últimos 10 años: recomiendan la vacunación

Insisten en la importancia de completar los esquemas de vacunación tanto antigripal como contra el covid-19 para evitar internaciones y muertes. Qué ocurre con los virus estacionales y cómo se desarrolla el comportamiento del SARS-CoV-2.

Los virus respiratorios volvieron a tomar protagonismo y con el inicio del invierno se espera que repunten los casos de gripe, que ya provocaron 11 muertes en lo que va del año. La circulación de la influenza tuvo un pico a principio de abril, luego hubo un descenso y ahora alertan sobre un nuevo aumento. En este marco, desde el Ministerio de Salud instaron a las personas con factores de riesgo completar los esquemas de vacunación para evitar internaciones graves y muertes. En tanto, hay dudas sobre el comportamiento del COVID-19 y no descartan un posible brote.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional, de enero a la segunda semana de junio se reportaron 402.061 casos de gripe en el país. Es decir que hubo 861,8 casos reportados de gripe por cada 100.000 habitantes. De esta manera, este año se ubica como el quinto con más casos de la última década, que tiene al 2022 como récord, seguido por 2016, 2017 y 2015.

Durante este año, la influenza tuvo varios picos y se diferenció entre sus variantes A y B, siendo la primera la que mayor incidencia tiene en estas últimas semanas. Según el informe epidemiológico, las enfermedades de tipo influenza (ITE) en abril de este año registraron “un ascenso que alcanzó e incluso superó en algunas semanas el límite con zona de alerta”. Luego, en la segunda parte de mayo, estos casos se redujeron y en la segunda semana de junio "se ubicaron nuevamente en niveles por debajo de lo esperado probablemente por cuestiones de retraso en la notificación".

En este marco, la directora nacional de Epidemiología nacional, Analía Rearte, explicó a El Destape que era esperable el incremento de casos de gripe por la estación invernal después de dos años donde no hubo circulación por el COVID-19 y otro de circulación anárquica, lo que significó que en cualquier época del año hubo brotes particulares. En este sentido, remarcó que por eso “desde marzo están disponibles las vacunas para que personas de riesgo puedan completar los esquemas y evitar enfermedades graves y fallecimientos”.

Porcentaje de positividad de SARS-CoV-2, influenza y VSR por semana epidemiológica. Estrategia UMAs – SE16/2022 a SE25/2023.21

La profesional explicó cómo fue el comportamiento de los virus de enfermedades respiratorios durante este año. Describió que primero comenzó una "circulación muy alta y un inicio muy abrupto de un virus que se llama sincicial respiratorio, que es el que provoca las bronquiolitis y que afectó principalmente en el AMBA, donde hubo un nivel alto de internación y ocupación de camas por bronquiolitis". Remarcó que ahora está estabilizado y en descenso" dando inicio hace varias semanas a la influenza. "Dentro de la influenza que está aumentando está la A y principalmente el AH1N1”, detalló la profesional que explicó que “la influenza tiene dos subtipos A y B que todos los años circulan, muchas veces pondera el A y otra el B como pero es muy variable. Lo importante es que todos incluidos en la vacuna antigripal”.

En este marco, la responsable del área epidemiología remarcó que “es esperable que tengamos un aumento de la circulación de influenza después de sincicial (el virus del bronquiolitis)”. Es decir, “hubo una disminución de casos de sincicial y seguimos con el aumento de influenza pero con baja circulación de SARS-CoV-2”.

Distribución de virus influenza por tipo, subtipo y linajes y porcentaje de positividad por semana epidemiológica – SE16/ 2022 a SE25/2023 Estrategia UMAs. Argentina.

La importancia de la vacunación antrigripal

Rearte enfatizó, en este sentido, que “siempre que tenemos circulación de influenza, aquellas personas con más riesgo pueden hacer enfermedad grave y fallecer”. Por eso, instó a la población a acceder a las vacunas que se encuentran disponibles desde marzo en todos los vacunatorios del país. “Es muy importante que todas aquellas personas mayores de 65 o entre 6 meses y 2 años, o todas aquellas personas entre 2 años y 65 que tengan condiciones de riesgo, inmunosupresión, enfermedades de base, se apliquen la vacuna antigripal como la SARS-CoV-2, que si bien no evitan que nos enfermemos, sí nos protegen contra la enfermedad grave y contra la muerte”, agregó. En este marco, el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García, coincidió con la importancia de la vacunación porque aún siguen siendo bajas.

Curva de casos: qué pasa con el COVID-19

Según el informe epidemiológico, los virus respiratorios comenzaron a regularizar su circulación y cumplir sus ciclos de estacionalidad, pero el virus de SARS-CoV-2 todavía sigue estando en estudio. “Si observamos las curvas anuales, todos los años hay circulación de virus respiratorios, dentro de estos en general los que más circulan son el sincicial respiratorio en un principio o más tempranamente, luego influenza y en el medio y junto con ellos otros virus que son el metapneumovirus, parainfluenza, virus que tienen menor impacto, pero que circulan de la misma manera”, detalló. La especialista explicó que se trata de la estacionalidad de los virus respiratorios que después de dos años sin circulación, un año con circulación anárquica, están retomando de nuevo algún tipo de estacionalidad.

Sin embargo, respecto de COVID, admitió que si bien ahora hay una baja circulación, “todavía no conocemos bien cuál es la estacionalidad de COVID”. Y explicó: “En general en todos los inviernos circula primero sincicial, después influenza y esa es la estacionalidad que tienen los virus, pero con SARS-CoV-2 todavía no sabemos bien cuál es la estacionalidad que va a adquirir, así que sí puede ser claramente que aumenten nuevamente, que tengamos un aumento de circulación de SARS-CoV-2”. Según el último boletín epidemiológico, en la segunda semana de junio, entre los casos hospitalizados, el porcentaje de positividad calculado para SARS-CoV-2 fue de 3,91%, influenza fue de 30,97% y 65,87% de Virus sincicial respiratorio (VSR) que comenzó a descender. En tanto, en ese periodo no hubo fallecimientos por COVID-19.

En este marco, la profesional volvió a insistir que “es importante de vuelta que todas aquellas personas que no tengan el esquema básico, una dosis de refuerzo, se lo apliquen”. Y llamó a “todas aquellas personas con factores de riesgo mayores de 50 o con personas inmunodeprimidas, si pasaron más de 6 meses también se acerquen y aplíquense una dosis extra. Lo hacemos con estas dos vacunas, tanto con gripe como con la del COVID es disminuir el riesgo de enfermedad grave o severa”.

Avances de la vacunación antigripal 2023

Al día 3 de julio de 2023 (Semana 15 de vacunación):