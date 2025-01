Cómo sacar el sarro de los dientes: esta es la mejor forma

Muchas personas eligen no sonreír debido a que tienen sarro en los dientes que, además de ser incómodo y molestar estéticamente, es señal de una mala higiene bucal o falta de constancia. Cómo sacar el sarro de los dientes y qué hacer para que no vuelva.

¿Cómo sacar el sarro de los dientes?

Si bien muchas personas buscan la forma de remover el sarro dental de manera natural o con métodos populares, eliminarlo no es tan sencillo y muchos de los mitos son una mentira. Y es que, a pesar de que hay una amplia variedad de remedios caseros que prometen ayudar, se necesita la intervención de un odontólogo. El procedimiento habitual se conoce como limpieza profilaxis dental o tartrectomía. Este tratamiento puede realizarse mediante el uso de curetas manuales, que traccionan los depósitos sólidos, o con dispositivos de ultrasonido que emiten vibraciones para descomponer y eliminar el sarro adherido tanto a los dientes como debajo de las encías. Y si bien suena raro, no hay por qué temer. Este procedimiento es indoloro y no dura más de 30 minutos. Incluso, en casos de sensibilidad dental severa el profesional puede utilizar anestesia local para mayor comodidad del paciente.

En los casos en los que el sarro se acumula en áreas más profundas, como debajo de las encías, se requiere una limpieza más profunda en la que se realiza un raspado y alisado radicular. Esto consiste en suavizar las superficies de las raíces dentales para facilitar la eliminación de residuos y promover una recuperación saludable del tejido gingival.

La frecuencia de las limpiezas dentales depende de la salud bucal de cada persona y a las recomendaciones de su odontólogo. Habitualmente, se realizan una o dos veces al año. Claro que es recomendable acudir al control anual y consultarlo con su dentista.

¿Cómo prevenir el sarro en los dientes?

Además de la limpieza que puede hacerte tu odontólogo, existen ciertos métodos para prevenir que el sarro vuelva a aparecer en tu sonrisa, entre ellos se encuentran: