Alerta: un estudio detectó plomo y cadmio en varios suplementos de proteína.

Se encontraron grandes niveles de plomo y cadmio en reconocidos suplementos de proteína comercializados en Estados Unidos. Un informe de Clean Label Project, organización sin fines de lucro, reveló que casi la mitad de los polvos de proteína que se venden en Estados Unidos están contaminados con estos dos metales pesados. Si bien se sabía que los contenían, superan los límites establecidos por la Proposición 65 de California. Cabe destacar que estos suplementos no se comercializan en Argentina.

Los suplementos de proteína son muy utilizados en todo el mundo, pero como todo, tienen contraindicaciones y riesgos. La investigación analizó a 160 productos de 70 marcas populares de Estados Unidos y demostró que los polvos de proteína de origen vegetal y orgánico tenían niveles aún más altos de estos metales pesados: hasta tres veces más de plomo y el doble de cadmio, en comparación con los productos no orgánicos.

Además, los polvos de proteína con sabor a chocolate mostraron tener niveles de contaminación especialmente altos, con hasta 110 veces más de cadmio y cuatro veces más de plomo que los de sabor vainilla. Según el informe, esto tiene que ver con que estos dos metales pesados se encuentran en el arroz, la soja, el cacao y los guisantes presentes en estos productos, ya que absorben estos elementos del suelo. Teniendo en cuenta este caso, se puede decir que los productos orgánicos no siempre son más beneficiosos para la salud.

Cómo hay que consumir huevos para aprovechar su proteína al máximo

Incluir huevos en la dieta de todos los días para obtener proteínas es fundamental. Sin embargo, muchas personas no saben cuál es la manera correcta de comer huevos para aprovechar al máximo su fuente proteica. Según expertos en nutrición, no es lo mismo el tipo de cocción que se haga para consumirlos, ya que esto influye significativamente en la manera en la que el cuerpo procesa y absorbe las proteínas.

Las proteínas son indispensables para hacer crecer la masa muscular. Además, son nutrientes que no pueden faltar para tener huesos, órganos, cabello, uñas y piel saludables. Las proteínas también se encargan de la función metabólica y reguladora del organismo y de fortalecer el sistema inmunológico. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo aconsejable es ingerir 0,8 gramos de proteínas por kilo de peso corporal al día.

Una típica comida fitness que hacen muchas personas que realizan actividad física a diario es los huevos revueltos. Sin embargo, esta no es la mejor manera de cocción para aprovechar al máximo su nivel nutricional. Para esto, lo mejor es cocinarlos en forma de huevo duro o huevo poché. De esta manera, no se le agregan grasas. Además, se aconseja añadir aceites saludables, como aceite de oliva, para aportar grasas saludables. Sin embargo, si optás por huevos revueltos, se aconseja que no utilices grasas.

Formas más saludables de consumir huevos