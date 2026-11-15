Sin salud dental por la crisis de Milei: solo 4 de cada 10 argentinos visitan al dentista una vez al año

El derrumbe del poder adquisitivo y la imposibilidad de poseer una prepaga determinaron que gran parte de la sociedad argentina relegara el cuidado dental, fundamental para el bienestar general y la calidad de vida. Según las estadísticas, solo cuatro de cada 10 argentinos visitan al dentista una vez al año, y más del 65% convive con caries no tratadas o enfermedades en las encías por falta de controles preventivos.

{{{htmlAmp}}}

La situación económica actual en el país convirtió el cuidado dental en un gasto difícil de afrontar: con precios de consulta inicial que rondan los $60.000, limpiezas dentales en torno a los $120.000 y tratamientos como un implante que alcanzan los $700.000 por pieza, cada vez resulta más difícil tratarse.

En los consultorios, los profesionales advierten un cambio rotundo en el comportamiento de los pacientes, quienes ya no acuden ante la primera molestia, sino cuando el dolor resulta insoportable o la infección compromete la pieza.

El desgranamiento de las coberturas de salud agrava el panorama. Miles de usuarios que dieron de baja sus prepagas, o cuyos planes sufrieron aumentos desmedidos, debieron migrar a obras sociales con cartillas colapsadas o directamente al sistema público.

A esto se suma que varias entidades gremiales y médicas enfrentan un severo desfasaje arancelario, lo que lleva a que los odontólogos retiren sus servicios de convenios estatales porque los costos operativos superan ampliamente lo que perciben.

Las consecuencias están a la vista: hospitales universitarios como el Odontológico de la Universidad de Buenos Aires (UBA) o los centros de atención primaria municipales sufrieron un fuerte incremento de la demanda de consultas básicas, extracciones y urgencias. Mientras tanto, las salas de espera de los consultorios públicos funcionan hoy como el último bastión para quienes ya no pueden pagar una visita particular.

La preocupación de los odontólogos por la crisis de doble vía

Leonardo Geloso, odontólogo de la UBA (MN 44411), señaló que el descuido en la salud bucal para priorizar el bolsillo va en aumento. "Es un tema que se ve cada vez más en la práctica odontológica. Tengo pacientes que llegan con dolor intenso después de haber postergado durante mucho tiempo la consulta. Muchas veces nos encontramos con caries muy avanzadas, infecciones o piezas dentarias que podrían haberse tratado de manera mucho más sencilla si el paciente hubiera podido acceder antes a la atención", aseguró en declaraciones para Noticias Argentinas.

En medio del desfinanciamiento que impulsa el gobierno de Javier Milei, el odontólogo resaltó el programa UBA en Acción porque "representa un ejemplo del compromiso social de la universidad pública". Y agregó: "A través de sus facultades se brinda atención gratuita, desde prevención y atención odontológica hasta arreglos de caries, extracciones y otros controles".

No obstante, explicó que "la demanda de atención en la Facultad de Odontología, que tiene un hospital-escuela, es muy grande y las filas que se ven diariamente reflejan, en parte, las dificultades que tiene la población para acceder a tratamientos odontológicos".

Desde la óptica de los profesionales, la crisis es de doble vía. Entidades como el Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires (COSUCOBA) y federaciones de distintas jurisdicciones debieron actualizar de manera mensual o trimestral sus aranceles mínimos de referencia, con valores de la hora odontológica que superan los $71.000, para compensar el valor de los insumos descartables, en gran parte importados, y los costos de laboratorio.

Para los especialistas nucleados en la Federación Argentina de Colegios de Odontólogos, el sistema atraviesa un "cuello de botella" crítico donde sostener un consultorio privado se vuelve muy difícil. Mientras los aranceles intentan reflejar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el poder adquisitivo de los pacientes se desploma y genera un círculo vicioso de clínicas semivacías y profesionales asfixiados por los gastos fijos y los aportes a las cajas previsionales locales.

Cuidado de la boca: precios por las nubes imposibilitan tratarse

Los precios de lista para tratamientos odontológicos en la Ciudad de Buenos Aires se dividen en diversas categorías según la complejidad del procedimiento. Según un relevamiento de la Agencia Noticias Argentinas, en el área de consultas y prevención, la consulta inicial, el control y el chequeo sin obra social se ubican en promedio en los $60.000, mientras que la limpieza dental asciende a $120.000 y la restauración por caries simple a $95.000.

En estética y alta complejidad, un blanqueamiento dental tiene un valor de $280.000, un tratamiento de endodoncia (conducto) también cuesta $280.000, la extracción simple se fija en $137.500, el implante dental por pieza alcanza los $700.000 y el combo de perno más corona se eleva a $750.000.

Por último, en el segmento de ortodoncia, los tratamientos se comercializan en dólares, con un costo de USD 1.300 para los brackets metálicos y de USD 1.100 para la primera etapa de alineadores invisibles en ambos maxilares.

La desigualdad también define el cuidado de la boca. Factores como una buena alimentación, el acceso a pastas dentales y la reposición de cepillos quedan condicionados por el nivel de ingresos del hogar.