El salar encantado de La Pampa: a 200 metros de altura, forma lagunas después de cada lluvia

La Pampa cuenta con uno de los pocos paisajes naturales del país que cambia según las condiciones climáticas: el Salitral Encantado, una formación donde las lluvias pueden dar lugar a lagunas temporarias y modificar el aspecto de un terreno marcado por la sal.

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El sitio forma parte de los escenarios característicos del oeste provincial, donde las particularidades del suelo y la escasez de agua superficial contrastan con la aparición de espejos de agua después de las precipitaciones.

Ubicado cerca de la intersección de las rutas provinciales 20 y 23, el Salitral Encantado también alberga una variada biodiversidad, con especies como pumas, guanacos, maras y tortugas terrestres.

¿Cómo es el Salitral Encantado de La Pampa?

También conocido como Gran Salitral, el Salitral Encantado se extiende entre los departamentos pampeanos de Limay Mahuida y Puelén. Es una amplia depresión natural donde la acumulación de agua depende de las lluvias y de los aportes de cursos de agua temporarios.

El paisaje cambia según la época del año: durante los períodos húmedos pueden formarse lagunas que contrastan con las superficies blancas de sal, mientras que en las etapas secas predomina un terreno árido que se extiende hasta el horizonte. El área abarca 77.357 hectáreas y fue incorporada al Sistema Provincial de Áreas Protegidas en 2020.

Pese a las condiciones del entorno, la zona alberga fauna autóctona, entre la que se encuentran guanacos, maras, pumas y tortugas terrestres. La presencia de estas especies forma parte de su valor para la conservación de la biodiversidad pampeana.

La visita por el Salitral Encantado puede incluir caminatas y observación del paisaje, además de actividades de turismo aventura, como el carrovelismo, que utiliza vehículos livianos impulsados por el viento, y el paratrike. La posibilidad de realizar estas experiencias depende de las condiciones meteorológicas y del estado del terreno.

¿Cómo llegar al Salitral Encantado de La Pampa?

Para llegar al Salitral Encantado, una de las referencias es la localidad de 25 de Mayo. Desde allí, se recorren aproximadamente 70 kilómetros por la Ruta Provincial 20, conocida como Ruta del Desierto, y otros 30 kilómetros por la Ruta Provincial 23.