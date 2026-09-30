Desde 1952 funciona en el palacio, ubicado en el barrio porteño de la Recoleta, la Nunciatura, que es la residencia oficial del representante del Papa en la Argentina.

La Nunciatura Apostólica será la residencia del papa León XIV durante su visita oficial a la Argentina, programada para el mes de noviembre. Se encuentra ubicada en el Palacio Fernández, ciudad de Buenos Aires, y es uno de los edificios más imponentes de la avenida Alvear al 1600.

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A simple vista, destaca por su fachada francesa, techos altos y jardín interior. Sus salones fueron concebidos para recibir a la élite porteña de inicios del siglo XX. Desde 1952 funciona en el palacio, ubicado en el barrio porteño de la Recoleta, la Nunciatura, que es la residencia oficial del representante del Papa en la Argentina.

El lugar será la casa del Santo Padre durante cuatro noches, pero también será la sede de reuniones por fuera de la agenda oficial del Sumo Pontífice.

¿Qué es la Nunciatura Apostólica?

Como es de público conocimiento, la Santa Sede difundió la agenda oficial del viaje de León XIV a la Argentina, que será del 8 al 11 de noviembre y contempla la Ciudad de Buenos Aires, Luján (Provincia) y Córdoba. Pero en paralelo se formará otro cronograma de actividades privadas alrededor de los espacios libres que queden entre los actos de los que participe el Papa.

Según informó Infobae, habría margen para al menos dos encuentros privados que no forman parte del cronograma oficial. Además, la Nunciatura aparece como el escenario para ellas, función que viene cumpliendo en los viajes que ya realizó León XIV desde que inició su pontificado, ya que se trata de territorio diplomático del Vaticano.

En su paso por España, la Nunciatura fue sede del encuentro entre el Papa y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y en África (Yaundé) fue escenario de reuniones privadas con representantes religiosos y en Luanda celebró una misa privada antes de seguir con su agenda oficial.

En Buenos Aires, monseñor Michael Wallace Banach es el nuncio apostólico designado por León XIV, en mayo de este año. Antes, se había desempeñado como representante pontificio en Hungría y llevaba décadas en el servicio diplomático de la Santa Sede. Además, Banach es el encargado de administrar los accesos a la residencia y ordenar las solicitudes de audiencia privada que llegarán desde distintos sectores.

Además, entre las funciones del nuncio están las de informar a la Santa Sede sobre las condiciones de las comunidades a las que haya sido enviado, como así también la de ayudar, aconsejar y colaborar con las Conferencias Episcopales y con cada uno de los obispos del territorio que le ha sido confiado, respetando naturalmente el ejercicio de la jurisdicción que le es propia.

Su función diplomática es la de promover y favorecer las relaciones entre el Vaticano y el Estado ante el que es acreditado.

¿Cómo nació la "casa" del Papa en Argentina?

El Palacio Anchorena fue encargado al arquitecto francés Édouard Le Monnier por Juan Antonio Fernández y Rosa de Anchorena, que residían en París. Sin embargo, nunca llegaron a habitarlo. Una década después, pasó a manos de Adelia Harilaos de Olmos, marquesa pontificia y una de las grandes benefactoras católicas argentinas de su tiempo, quien terminó legándolo a la Santa Sede para que se convirtiera en sede de la representación pontificia.

En el mismo edificio también se alojó Juan Pablo II durante sus visitas en 1982 y 1987. Desde hace décadas guarda relación entre la Iglesia local, Roma y algunas de las familias que colaboraron con su mantenimiento y sus sucesivas refacciones.