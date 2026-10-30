Qué se sabe de la muerte de Leonardo Cohen Arazi, el ex relacionista público condenado por abusos en Independiente

Leonardo Cohen Arazi, el ex relacionista público que había pactado una condena de diez años por los abusos sexuales a futbolistas de las divisiones inferiores de Independiente, fue hallado sin vida este jueves en su departamento del barrio porteño de Palermo. La información fue confirmada por las autoridades, aunque hasta el momento no se dieron a conocer las circunstancias exactas del fallecimiento. Cohen Arazi cumplía prisión domiciliaria en ese inmueble y, según se había establecido en el juicio abreviado, tenía autorización para atender un comercio de su propiedad.

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Qué se sabe de su situación judicial

El ex relacionista público había acordado una pena de diez años de prisión en un juicio abreviado, una modalidad que le permitió cumplir la condena en su domicilio. Esa decisión judicial estaba vinculada a la causa que se inició en 2018 tras una denuncia por captación y corrupción de jóvenes futbolistas alojados en la pensión del club de Avellaneda. La investigación derivó en la condena de seis personas por prostitución de menores. En ese marco, el tribunal comprobó agresiones a 15 futbolistas juveniles a cambio de dinero, ropa deportiva y celulares.

Quiénes fueron condenados en la causa

Además de Cohen Arazi, la Justicia condenó al ex árbitro Martín Bustos y a otros cuatro implicados a doce años de cárcel. El caso puso en el centro de la escena el funcionamiento de una red que operaba dentro del ámbito de las divisiones inferiores del club y que, según quedó probado en el debate, captaba a jóvenes futbolistas para someterlos a situaciones de abuso. La condena de seis personas fue el resultado de una investigación que se extendió durante años y que incluyó testimonios de las víctimas y pruebas documentales.

Quién era Cohen Arazi

Cohen Arazi trabajó durante muchos años como relacionista público en varios locales bailables del centro porteño, y gracias a esa actividad se vinculó con distintas figuras del espectáculo. Llegó a ser representante de Ricardo Fort, uno de los personajes más mediáticos de la televisión argentina. Su perfil público contrastaba con la gravedad de las acusaciones que enfrentó y que finalmente derivaron en su condena.

El antecedente que no tuvo eco

Poco antes de que salieran a la luz los casos en Independiente, la ex modelo Natacha Jaitt —ya fallecida— había revelado en un programa televisivo la existencia de una red de pedofilia en los clubes de fútbol. Sin embargo, su denuncia mediática no tuvo eco en ese momento. Años después, la investigación judicial confirmó parte de lo que Jaitt había advertido públicamente, aunque para entonces ella ya había muerto.

Qué falta esclarecer

Hasta el momento, las autoridades no informaron las causas del fallecimiento de Cohen Arazi ni precisaron si se trató de un hecho vinculado a su estado de salud o a otra circunstancia. La investigación sobre su muerte quedó a cargo de la Justicia porteña, que deberá determinar qué ocurrió en el departamento de Palermo. Mientras tanto, la causa por los abusos en Independiente sigue su curso para el resto de los condenados, y la muerte del ex relacionista público cierra un capítulo que durante años mantuvo en vilo a las víctimas y a sus familias.