La provincia de Catamarca cuenta con un recorrido de montaña que permite contemplar algunas de las cumbres más elevadas de la Cordillera de los Andes y atravesar paisajes volcánicos a más de 6000 metros sobre el nivel del mar: La Ruta de los Seismiles.

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El circuito se extiende por el oeste, sobre la Ruta Nacional 60, y conecta localidades, salares, lagunas de altura y volcanes que forman parte de una de las regiones de mayor elevación de la cordillera.

La localidad de Fiambalá funciona como punto de partida para buena parte de las excursiones, ya que cuenta con servicios turísticos y alojamiento para quienes desean sumergirse en la aventura.

¿Cómo es La Ruta de los Seismiles, el camino argentino que atraviesa los volcanes más altos del mundo?

La travesía sigue la Ruta Nacional 60 hasta el Paso Internacional de San Francisco, en el límite con Chile. El trayecto tiene aproximadamente 200 kilómetros y permite observar casi 20 montañas que superan los 6000 metros de altura, además de extensas planicies, formaciones volcánicas y lagunas de deshielo.

Entre las principales cumbres se destaca el volcán Ojos del Salado que, con 6893 metros, es considerado el volcán más alto del mundo y la segunda cumbre de América, detrás del Aconcagua. También sobresalen el Monte Pissis, el Incahuasi, el San Francisco y el Tres Cruces.

Otro de los atractivos de la zona es el Balcón del Pissis, un mirador natural desde el que se pueden apreciar los volcanes y las lagunas de altura. También forman parte del paisaje la Laguna Verde y la Laguna Azul, dos espejos de agua que contrastan con los tonos áridos de la cordillera. Para llegar a algunos de estos puntos es necesario tomar desvíos por caminos de montaña.

Aunque la Ruta Nacional 60 está asfaltada, las excursiones hacia determinados atractivos requieren vehículos 4x4. Por las condiciones del terreno y la altitud, se recomienda contratar prestadores turísticos o guías locales, especialmente para acceder a sectores alejados del camino principal.

La temporada más recomendada para visitar la región se extiende de octubre a abril. Entre diciembre y marzo, las lluvias pueden provocar interrupciones en la circulación, por lo que es importante consultar el estado de la ruta antes de viajar.

La altura también exige precauciones: el recorrido alcanza sectores cercanos a los 4700 metros sobre el nivel del mar, donde pueden presentarse fuertes vientos, bajas temperaturas y dificultades de aclimatación.