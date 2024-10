Ruta del dinero K: el fiscal insistió con que no hay pruebas suficientes contra CFK

El fiscal Guillermo Marijuan reiteró que "la prueba" contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner "es insuficiente" en la causa conocida como "Ruta del dinero K", pero se opuso al pedido de nulidad que había hecho la defensa de la ex jefa de Estado.

"En la tarea de determinar si se acredita la real participación de Cristina Elizabet Fernández por los hechos por los que fue indagada, es que la prueba reunida resulta, a criterio de esta parte, insuficiente para avanzar en la imputación que le fuera dirigida", expresó Marijuan en el escrito que le presentó al juez federal Sebastián Casanello.

Así, Marijuan se mostró a favor del sobreseimiento de la acusada en la causa por lavado de dinero, pero se opuso al pedido de nulidad presentado por la defensa de CFK. La nulidad planteada al dictamen efectuado por esta parte donde se solicitó el sobreseimiento carece de todo fundamento y debe ser rechazada", opinó.

El fiscal dijo que "existen probanzas" sobre un vínculo de la ex presidenta con otros imputados en la causa, pero señaló: "No la ubican a la imputada Fernández en ningún tramo del iter criminis del delito de lavado de dinero que se investiga en estas actuaciones para poder procesarla o someterla a juicio como parece pretender la querella". "Es más, podría suceder que hubiera o existieran pruebas en otras acciones de lavado o en maniobras de fraude que estuvieran vinculadas con acciones o participaciones de Baez o a la Sra. Fernández, pero no en el caso de lavado que investiga en este proceso, aun cuando pudiera constituir un indicio, a mi juicio, débil o insuficiente", agregó.

Marijuan remarcó: "He realizado con mi dictamen un análisis en punto a si alcanzan esas probanzas, luego de la declaración de falta de mérito confirmada por la Cámara Federal, para trascender procesalmente al menos a un procesamiento atribuyendo a la imputada, con pruebas suficientes, un rol como autora o partícipe de las maniobras concretas de lavado de dinero investigadas en estos actuados. Y, frente a ello, he tenido una respuesta negativa y así lo he expresado".

Casación dio la fecha en que dará a conocer su decisión sobre el fallo Vialidad contra Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación penal convocó este lunes a una audiencia para el próximo 13 de noviembre para dar a conocer su decisión en la causa en la que está condenada Cristina Fernández de Kirchner por delitos con la obra pública en Santa Cruz, conocida como "causa Vialidad".

La sala IV del máximo tribunal penal del país comunicará ese día si confirma, revoca o modifica la sentencia a seis años de prisión contra la ex mandataria, al igual que su decisión referida a las penas impuestas a otros acusados.