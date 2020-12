Una vez más, un grupo de jugadores de rugby golpeó en patota a un joven, que debió ser hospitalizado. El hecho sucedió en Córdoba y los deportistas fueron denunciados en las últimas horas y pidieron su detención.

El violento ataque sucedió en el madrugada del domingo, en el barrio cerrado Los Carolinos. Lautaro Insúa, de 18 años, resultó furiosamente atacado por un grupo de rugbiers que se habían colado en una fiesta. Entre los acusados está el hijo del ex integrante de Los Pumas Facundo Soler

Según detalló el abogado del joven, Carlos Nayi, los agresores querían ingresar a una cena de despedida de curso sin tener el permiso de los organizadores, pero cuando les pidieron que se retiraran comenzó la violencia. "Bastó que le pidieran que se retiraran del lugar para que reaccionaran violentamente y agredieran a Lautaro. Le quebraron el tabique y afectaron la zona ocular".

El letrado también señaló que "el joven pide la detención de los rugbiers que actuaron como patota y le generaron graves daños a la salud y riesgo permanente en un órgano". "Además, quiere ser admitido como querellante particular", indicó Nayi.

Los rugbiers fueron identificados por los presentes como tres jugadores de la misma edad que la víctima que forman parte del Tala Rugby Club. El padre de Lautaro, Víctor Insua, resaltó en declaraciones a medios locales que "los padres de los agresores son reconocidos dentro del club" y que incluso uno de ellos es vocal de la comisión directiva de la institución.

De acuerdo con las declaraciones del padre, el joven atacado sufrió la fractura del tabique nasal y de los huesos orbitales. Además, una de las heridas causadas podría provocarle un desprendimiento de retina.

El propio Lautaro también habló con Radio Nacional Córdoba y afirmó que conocía a los rugbiers que lo golpearon. "Quiero destacar que para ellos fue normal el ataque. Ya lo hicieron. Después de golpearme se fueron a otra fiesta. No quiero compararlo con Báez Sosa, pero la diferencia es que estoy vivo", aseguró.

Al tiempo que, agregó: "Quiero aclarar que de los cuatro, dos fueron los que me golpearon. Nos decían que no se querían ir. Estos chicos eran muy grandotes. Cada golpe que me dieron resultó en una fractura".

La versión del expuma Fernando Soler

El ex jugador de Los Pumas Fernando Soler habló con los medios luego de que su hijo fuera acusado de golpear a Lautaro y dio una versión distinta de los hechos en donde señaló al agredido como agresor. "Mi hijo entra y lo increpa este chico Lautaro Insúa. Estaba, obviamente, con efectos del alcohol. Y lo empieza a empujar", señaló Soler en declaraciones a Arriba Córdoba.

Según el ex rugbier, su hijo los amigos quisieron entrar a buscar a sus amigos para irse a otro lado. "Este chico Insúa le pega trompada (al hijo de Soler), lo tira al suelo, como que lo taclea y lo tira contra un alambrado. En esa situación, mi hijo se levanta y pega dos o tres trompadas y se separa y se acabó todo". Asimismo, Soler señaló que su hijo "no estaba borracho" ya que "no toma alcohol" y es "extremadamente sano".