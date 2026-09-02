Rompió el silencio el hijo de Miguel Ángel Pierri: la verdad detrás de su famosa frase sobre el crimen de Ángeles Rawson

"Pero boludo, mató a Ángeles" fue la icónica frase que -sin lugar a dudas- cambió el rumbo de la causa. La declaración salió de la boca de Juan Ignacio Pierri, a mediados del 2013, cuando tenía apenas 6 años.

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El pequeño hijo del famoso abogado Miguel Ángel Pierri había acompañado a su padre a una entrevista televisiva en vivo sobre el caso del momento: el brutal crimen de Ángeles Rawson. Y sin dudas, generó conmoción en el público.

En ese momento, Pierri era el representante legal y abogado defensor del principal acusado por el hecho: Jorge Néstor Mangeri, portero del edificio en Palermo donde la estudiante de 16 años vivía junto a su mamá, la pareja de su madre y sus hermanos. El 10 de junio de 2013 fue vista por última vez ingresando a su casa, captadaa por las cámaras de seguridad y nunca volvió a salir.

Tiempo después, Mangeri confesó el asesinato y fue condenado a prisión perpetua.

Qué dice hoy el hijo de Pierri

Juan Ignacio interrumpió a su padre, mientras debatían sobre el caso, para decir lo que había escuchado. "Mis viejos me llevaron con la condición de que no diga nada, que me porte bien. Yo terminé diciendo lo que había escuchado...", cuenta a sus 19 años. La escena ocurrió en "Contámelo todo", programa que conducía Leo Rosenwasser en Canal Metro. Pierri era entrevistado como abogado de Mangeri, el portero señalado por el femicidio de Ángeles, ocurrido tres meses antes de la nota.

En un momento de la entrevista, el conductor le preguntó a Pierri: "Mangeri es inocente, ¿sí o no?" . El abogado respondió que Mangeri era inocente y que estaba atravesando el peor momento de su vida. Pero fue entonces cuando Juan Ignacio, de tan sólo 6 años, lo miró fijamente e intervino: "Pero boludo, mató a Ángeles".

Según recuerda hoy, a sus 19 años, no había escuchado esa información de una conversación familiar. "Nunca escuché a Miguel hablar en casa, siempre fue bastante profesional en eso. Los chicos escuchan y ahí se ve reflejada la inocencia de un nene" , explica.

El chico, según argumenta, había escuchado información sobre el caso en los canales de televisión que se veían en su casa. Entre sus recuerdos aparece el periodista Eduardo Feinmann. "Recuerdo haberlo escuchado a Feinmann en ese momento. Recuerdo la imagen de verlo a él", señala. Después de la nota, su madre le preguntó por qué había dicho aquella frase. "Le dije 'porque había escuchado en la tele'", recuerda.

"Mi declaración cambió todo"

Con el paso del tiempo, Juan Ignacio asumió que su intervención televisiva tuvo consecuencias determinantes sobre la causa. "Todo se encaminaba para que Mangeri no vaya preso. Después de eso, les cambié la estrategia completamente, todo había quedado expuesto", agrega.

La aparición del nene también generó repercusiones alrededor del caso. "La gente decía: 'Los nenes dicen la verdad, tráiganlo al nene a hablar'. Eso hizo que cambie el panorama", recuerda. "Mi declaración cambió todo", afirma hoy.

"Yo no tomaba conciencia de lo que había sucedido pero gracias a mi declaración el caso termina dándose vuelta", agrega en la actualidad. "Mangeri no venía mal. Estaba siendo defendido por dos grandes profesionales y esa declaración terminó cambiando la historia de él", relató.

El femicidio de Ángeles Rawson

Ángeles Rawson tenía 16 años cuando fue asesinada en Palermo. Su cuerpo fue encontrado el 11 de junio de 2013 por la mañana, de manera azarosa, en la Planta de Tratamiento Mecánico Biológico del CEAMSE ubicada en José León Suárez.

La instrucción de la causa estuvo a cargo de la fiscal Paula Asaro. Durante el juicio se estableció que Jorge Mangeri, encargado del edificio donde vivía la adolescente, la interceptó en el hall de acceso de su vivienda, ubicada en Ravignani 2360, con el objetivo de abusar sexualmente de ella.

Finalmente el Tribunal determinó que Mangeri la desvió de su camino, la llevó a algún lugar de acceso reservado e intentó perpetrar el abuso; pero frente a la resistencia de la víctima, le apretó el cuello mientras le tapaba la boca y la nariz y la asesinó.

La Justicia, a su vez, determinó que Mangeri dejó a la víctima ya fallecida durante unas cinco o seis horas. Luego colocó el cuerpo en una bolsa de residuos de gran tamaño, lo sacó del domicilio y lo puso en un contenedor de basura.

En julio de 2015, Jorge Mangeri fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Ángeles Rawson. Tiempo después, en 2017, la sentencia fue confirmada en apelación por el Tribunal de Casación y en 2018, tras resolver las diversas apelaciones del condenado, la Corte Suprema de la Nación confirmó de forma definitiva la perpetua. El encargado, que sigue manteniendo su inocencia -alegando torturas y montaje policial- cumple su pena en la Prisión Federal de Rawson, Chubut.