Las chicas trans agredidas este domingo por la noche en los Bosques de Palermo aseguraron que es la tercera vez son atacadas en 2026 y que esta vez fue "planeado". Mañana, jueves, se reunirán en la Legislatura porteña a las 12 horas para visibilizar su reclamo y exigir Justicia, tras haber presentado una denuncia.

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Este miércoles inició una investigación de oficio y se analizar el hecho bajo la carátula de lesiones agravadas por odio a la identidad de género. "Estos chicos fueron a matarnos", expresaron esta tarde en diálogo con El Diario de Mañana (América TV).

Ahora, la investigación apunta a identificar a los responsables: la Justicia solicitó testigos y que las víctimas brinden sus testimonios. Las chicas manifestaron su hartazgo por la violencia que sufren, sobre todo en el contexto actual.

Un ataque de odio

El ataque se dio en la previa de la Marcha del Orgullo, que tendrá lugar este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires: "No son respetadas las leyes en el contexto de este Gobierno", remarcaron al referirse a la administración de Javier Milei. "Tenemos un Presidente que dijo que la ley de identidad de género es una farsa y que somos abusadoras de niños", recriminaron.

Apuntaron también que "este Gobierno es escuchado por los adolescentes y juventudes", que quedaron registrados en los videos e imágenes que se viralizaron en redes sociales. Además, las chicas aseguraron que están "asustadas" con la situación: "Salieron a cazar chicas trans. Si no nos defendíamos, nos mataban".

En este sentido, subrayaron que lo que vivieron "es odio hacia la identidad" e invitaron a repensar "qué sociedad estamos construyendo". La causa quedó a cargo de Andrea Scanga, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 de la Ciudad de Buenos Aires, especializada en discriminación.

¿Qué pasó con las chicas trans en Palermo?

El ataque transodiante ocurrió durante la noche del domingo 1° y la madrugada del lunes 2 de noviembre en los Bosques de Palermo, en las inmediaciones de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, cerca del Lago de Regatas y de la avenida Figueroa Alcorta.

Según los videos y testimonios difundidos por diferentes medios, un grupo numeroso de jóvenes -algunos en bicicleta- hostigaron verbalmente a las mujeres trans que se encontraban en la zona. Luego, los agresores volvieron a la zona y las atacaron con palos, piedras, ramas, conos de tránsito y otros objetos contundentes. Habrían participado entre 50 y 60 personas.

Los propios atacantes grabaron lo sucedido y lo compartieron en redes sociales. Al menos seis mujeres resultaron lesionadas y una de ellas sufrió la pérdida de una oreja. Los testimonios de las víctimas también dieron cuenta de la persecución y de las dificultades para recibir ayuda durante la agresión.