El rincón oculto de la Ciudad de Buenos Aires que ocupa una sola manzana, tiene calles sin nombre y conserva una torre con reloj y una gruta histórica

En el barrio de Nueva Pompeya, a pocos metros del Hospital Aeronáutico Central, existe un rincón que rompe con el clásico trazado en cuadrícula de Buenos Aires. Se trata de la Colonia Obrera Nueva Pompeya, un complejo que ocupa una sola manzana delimitada por las calles Traful, Alberto Einstein, Cachi y Alfredo Gramajo Gutiérrez. Desde afuera puede parecer un conjunto de viviendas tradicional, pero al atravesar sus accesos aparecen senderos peatonales, curvas, patios y pequeños espacios comunes que le dan una atmósfera completamente distinta.

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La historia de una colonia inaugurada en 1912

La Colonia fue inaugurada oficialmente el 17 de octubre de 1912. El acto contó con la presencia del entonces presidente Roque Sáenz Peña, el intendente Joaquín de Anchorena y el arzobispo Mariano Espinosa. El proyecto fue impulsado por las Damas Vicentinas, vinculadas con la Sociedad de San Vicente de Paúl. La Municipalidad aportó los terrenos y la obra recibió financiamiento de la institución religiosa y del Jockey Club. La Colonia nació como un proyecto de viviendas destinado a obreros, empleados domésticos, inmigrantes y familias humildes, que pagaban alquileres accesibles y contaban con distintos mecanismos de asistencia social.

Por qué sus calles no tienen nombre

La explicación es más sencilla de lo que parece: sus calles interiores no fueron creadas como vías públicas, sino como corredores privados pertenecientes al complejo habitacional. El trazado cuenta con una calle central y pasajes peatonales que rodean la manzana. Como estos caminos no formaban parte del nomenclador oficial de la Ciudad, nunca recibieron nombres. Los habitantes se orientan mediante la numeración de las viviendas y toman la torre central como principal punto de referencia. Con el paso del tiempo, esta ausencia de carteles se transformó en una de las grandes curiosidades de La Colonia.

La arquitectura y la torre con reloj

El conjunto conserva 92 casas, en su mayoría de una planta y con uno o dos ambientes. Algunas viviendas poseen dos pisos y solamente unas pocas cuentan con tres ambientes. En el corazón del predio se levanta una imponente torre con un reloj de cuatro caras, campanario, mirador y escalera caracol. Durante décadas, sus campanadas marcaron el ritmo cotidiano de las familias que vivían allí. En el interior de la torre también llegó a funcionar una biblioteca popular. Además, fue instalado un tanque de agua que, según los registros históricos disponibles, nunca entró en funcionamiento. La escala de las construcciones y la circulación principalmente peatonal generan una atmósfera que se parece más a recorrer un pequeño pueblo que una manzana porteña.

La gruta de la Virgen de Lourdes

Junto a la base de la torre se encuentra la histórica gruta de la Virgen de Lourdes. Allí se realizan encuentros religiosos, rezos del rosario y una celebración especial cada 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes. En el centro de la manzana también permanece esta gruta, uno de los espacios religiosos más importantes para la comunidad. Sus pasajes fueron utilizados como escenario de películas y producciones televisivas. Incluso la actriz Isabel Sarli filmó una escena junto a la gruta de la Virgen.

Las condiciones de convivencia y los mitos

El proyecto incluía una cooperativa de productos esenciales, una escuela doméstica gratuita y ayudas para las viudas con hijos menores. Sin embargo, también existían estrictas condiciones de convivencia vinculadas con la moral cristiana. Entre los requisitos originales figuraban estar casado por la Iglesia, respetar los horarios de silencio y permitir las visitas de supervisión de las Damas Vicentinas. Durante años se creyó que las viviendas pertenecían a las familias y que eran heredadas automáticamente. Aunque muchas unidades pasaron de una generación a otra, los habitantes no son necesariamente sus propietarios: el complejo continúa vinculado con la Sociedad de San Vicente de Paúl.

La relación con el Hospital Aeronáutico Central

La Colonia también mantiene una estrecha relación con el vecino Hospital Aeronáutico Central. El proyecto original incluyó un hospital de tres pisos que posteriormente fue transferido al Estado, ampliado y convertido en el actual centro sanitario. Con más de 100 años de historia, La Colonia continúa escondida a plena vista. Sus senderos sin nombre, su torre central y su histórica gruta hacen de esta pequeña manzana de Nueva Pompeya uno de los secretos arquitectónicos más sorprendentes de CABA.