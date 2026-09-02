Una revista británica nombró a Buenos Aires dentro de las 20 ciudades del mundo donde mejor se come

Buenos Aires se metió entre las mejores ciudades del mundo para comer, según el ranking anual de la revista británica Time Out, que seleccionó las 20 ciudades donde mejor se come en el mundo en 2026. La capital argentina ocupó el puesto 17, por delante de ciudades como Marsella, Copenhague y Medellín.

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Time Out elaboró el listado a partir de una encuesta realizada a más de 24.000 personas en distintos países, que evaluaron la calidad, la variedad y la relación entre precio y experiencia de la oferta gastronómica de sus ciudades. Después, un panel de editores y críticos especializados de la publicación definió la clasificación final. Solo la ciudad mejor posicionada de cada país pudo ingresar al Top 20, por lo que se trata de una lista conformada por una selección de las capitales gastronómicas más destacadas del momento, y no simplemente de un ranking abierto con varias ciudades de un mismo país.

Buenos Aires quedó dentro de las 20 ciudades del mundo donde mejor se come. Foto: GCBA

Según el ranking, lo mejor de Buenos Aires son las parrillas y la calidad de las carnes, las milanesas, la tradicional pizza porteña, que sigue sumando versiones innovadoras, y el auge de los llamados neo-bodegones. Estos últimos son restaurantes que reinterpretan el clásico bodegón de barrio con productos de mayor calidad, propuestas contemporáneas y una puesta en escena renovada.

La ciudad recibió una aprobación del 72% entre los encuestados locales, mientras que el panel de especialistas también la ubicó entre las mejor valoradas del ranking. Además, se destacaron la tradicional cultura de cafés porteña, la vida gastronómica nocturna y la variada oferta de comida callejera.

Qué otras ciudades quedaron dentro del ranking

Buenos Aires no fue la única representante de América Latina en la lista. El primer puesto quedó para Lima, Perú, considerada desde hace años una de las grandes capitales culinarias del mundo. Más atrás aparecieron Ciudad de México, en el tercer lugar, y Medellín, que cerró el ranking en el puesto 20.

El listado completo de las 20 ciudades quedó encabezado por Lima, seguida de Bangkok (Tailandia), Ciudad de México, Londres (Reino Unido), Barcelona (España), Ciudad Ho Chi Minh (Vietnam), Melbourne (Australia), Pekín (China), Atenas (Grecia), Lisboa (Portugal), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Osaka (Japón), Bengaluru (India), Nápoles (Italia), Nueva York (Estados Unidos) y Hong Kong (China), antes de llegar a Buenos Aires en el puesto 17. Cerraron el ranking Marsella (Francia), Copenhague (Dinamarca) y Medellín (Colombia).