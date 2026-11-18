La situación judicial de Agostina Páez en Brasil, la abogada argentina acusada de realizar gestos racistas a empleados de un bar en Río de Janeiro, tuvo un giro desfavorable para la joven. La Fiscalía rechazó el acuerdo que habían presentado sus abogados para intentar cerrar la causa por injuria racial, por lo cual ahora deberá esperar que la Justicia brasileña dicte una sentencia definitiva.

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La propuesta de la defensa de Páez buscaba encontrar una salida alternativa al proceso penal a través de un mecanismo que permitía evitar una condena si se cumplen determinadas condiciones.

Sin embargo, el Ministerio Público consideró que no correspondía aplicarlo por la gravedad de los hechos investigados y las penas previstas para los delitos que se le atribuyen.

El rechazo fue confirmado por el abogado argentino de Páez, Sebastián Robles, quien explicó que la defensa había intentado avanzar con un juicio abreviado para ponerle fin al expediente.

Cómo sigue el caso de Agostina Páez

Según explicó Robles, la Procuraduría mantuvo la negativa incluso después de que la defensa solicitara una revisión. El argumento central tuvo que ver con la calificación legal de los hechos. A Páez se le atribuyen tres delitos de injuria racial, cada uno de los cuales contempla mínimamente dos años de prisión.

De acuerdo con la legislación brasileña, la propuesta solo podía aplicarse si la pena mínima considerada es inferior a cuatro años. Pese a este revés, Robles aclaró que la causa no retrocedió de etapa. Las audiencias del juicio se realizaron en marzo por lo cual ahora resta que el juez emita su resolución.

Sobre el futuro de la situación judicial de Páez, el abogado mencionó que podría dictarse una condena inferior a cuatro años y que en tal caso podrían solicitarse medidas alternativas para su cumplimiento. Incluso señaló que su defendida podría hacer tareas comunitarias en Argentina.

El regreso al país tras 75 días retenida

El caso se originó el pasado 14 de enero, cuando Páez protagonizó una discusión con los empleados de un bar del barrio de Ipanema, en Río de Janeiro. En ese momento, que quedó registrado en video, hizo gestos imitando a un mono, lo que derivó en una denuncia por injuria racial.

A raíz de la investigación, la joven permaneció 75 días en Brasil con restricciones que incluyeron la prohibición de abandonar el país y el uso de una tobillera electrónica.

El 1° de abril consiguió regresar a Argentina con un habeas corpus, después de que la Justicia autorizara su salida bajo una caución de aproximadamente 20.000 dólares. Desde entonces permanece en Santiago del Estero a la espera del fallo.