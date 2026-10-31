Nuevas revelaciones en el caso del femicidio de Nancy Godoy. Presuntos audios de Whatsapp de la maestra rural, que estuvo desaparecida durante 21 días en Corrientes, revelaban cómo denunciaba las consecuencias que sufrían los alumnos de la escuela rural donde trabajaba.

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“Viste como es esto, todo acomodo político. No sé... te digo lo que dice la chica esta... Le dije: ‘Mirá, ni me importa si no quedo yo, pero esta gente que no siga haciendo más esto, porque es un robo lo que está haciendo’”, se escuchó el los presuntos audios difundidos por el diario El Libertador de Corrientes.

Y continuó: "A los chicos el daño psicológico que les está haciendo, atrasado en aprendizaje, traumadas están las pobres criaturas. Ellos querían estar en esa escuela, se tuvieron que ir. Una mamá que tenga que llevar tres horas a caballo, otra hora y media en auto, dejarlos, despegarse; la nenita llorando, el nenito mas o menos. Y él se cagó en todo eso, dejate de joder..."

En el presunto audio, la voz atribuída a Godoy también describió las dificultades que atravesaban las familias para llevar a sus hijos a otra escuela y mencionó el impacto emocional y educativo que, según ella, sufrían los chicos. Estas palabras volvieron a poner el foco en los reclamos que había realizado antes de su muerte.

El cuerpo de Godoy fue hallado el miercoles una zona de monte de difícil acceso, a unos 15 kilómetros de la escuela donde había sido vista por última vez, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF). De acuerdo con los primeros datos de la investigación, en el lugar también encontraron un bolso a aproximadamente cinco metros del cuerpo. Se trata de un área aislada a la que solo se puede llegar a caballo. La docente era buscada desde hace 21 días en el paraje El Malezal, departamento Esquina.

Según pudo saber El Destape, fue Joaquín, hermano de Rosa Leguizamón, una de las detenidas, quien indicó dónde se encontraba el cuerpo. El hombre no está detenido y declaró como testigo en la causa. En tanto, los investigadores sospechan que Leguizamón habría tenido un rol como facilitadora del crimen, ya que su pareja, Nahuel Rojas, es uno de los principales acusados.

Todos los detenidos por el caso Nancy Godoy

El juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos dispuso que los cinco sospechosos permanezcan con prisión preventiva hasta el inicio del juicio. Cuatro de ellos están imputados por el presunto asesinato: