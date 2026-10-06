La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó nuevas revelaciones a partir de los testimonios que llegaron a la querella. Fernanda Alaniz, abogada de Gabriel Vega, padre de la adolescente, aseguró que ya conocen a seis presuntas víctimas vinculadas a Claudio Barrelier.

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En diálogo con El Doce, Alaniz sostuvo que la querella cuenta con documentación y testimonios que, según afirmó, permiten sospechar que podría haber más víctimas relacionadas con Barrelier. "Creemos, sostenemos y tenemos documental que hay más víctimas", aseguró la abogada.

Según explicó, después de que el caso de Agostina Vega tomara estado público, distintas mujeres se acercaron al estudio para contar situaciones que atribuyen al acusado. "También se han acercado chicas a hablar al estudio con nosotros y hoy podemos hablar de seis víctimas, cuando en un principio conocíamos solamente a Agostina", afirmó Alaniz.

Dentro de esos testimonios, la letrada destacó especialmente uno por la edad que tenía la presunta víctima al momento del hecho. De acuerdo con su relato, se trata de una joven que habría sido "abusada a los 11 años". "Estamos hablando de un Barrelier que tenía 18, 19 años y ya abusaba. O sea, realmente estamos hablando de un depredador", sostuvo la representante del padre de Agostina.

El nuevo hallazgo en la causa

A los testimonios que llegaron al estudio de Alaniz se suma un elemento encontrado durante el análisis del teléfono celular de Barrelier: una fotografía tomada en 2024 en la que aparece una mujer desnuda y maniatada. La identidad de esa mujer todavía no fue determinada y los investigadores buscan establecer en qué circunstancias fue tomada la imagen. Uno de los interrogantes centrales es si existe alguna relación entre esa fotografía y alguno de los episodios que ahora son señalados por las presuntas víctimas.

El hallazgo también abrió una nueva línea de investigación sobre la posibilidad de que Barrelier haya estado involucrado en otros hechos de violencia sexual antes del femicidio de Agostina Vega. Según la información difundida, el teléfono donde apareció la imagen ya había sido secuestrado por la Justicia en el marco de una investigación anterior. Sin embargo, no habría sido analizado entonces de la manera necesaria para detectar ese contenido.