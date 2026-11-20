El testimonio de Héctor Francisco Méndez, un albañil de 56 años y hermano de un policía, encendió las alarmas sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en los primeros días de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña. Méndez aseguró ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes que los agentes lo tenían como "mascota" y lo convocaban para cualquier procedimiento. Sin embargo, negó haber firmado las actas de detención de Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica Millapi, a pesar de que sus datos y rúbricas aparecen en esos documentos. Al comparar las firmas, señaló diferencias en el trazo final y remarcó que algunas actas tenían su número de documento incorrecto.

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El único procedimiento que Méndez reconoció haber presenciado fue el allanamiento a la vivienda de Ramírez y Millapi. Relató que un patrullero lo pasó a buscar por su casa y lo llevaron como testigo, y que al finalizar le tomaron los datos para el acta. El albañil mencionó que el entonces fiscal Juan Carlos Castillo estuvo presente, lo saludó y le explicó el procedimiento. Sobre la mecánica policial, explicó que lo convocaban desde hacía años por robos, peleas matrimoniales o cualquier otro hecho, y lo vinculó a que tiene familiares dentro de la fuerza.

Firmas falsas y un sello en la mira

Al cierre de la jornada, el excomisario Walter Maciel amplió su declaración y puso el foco en las irregularidades documentales. Maciel sostuvo que la firma que aparece junto a su sello en las actas cuestionadas no le pertenece, aunque reconoció que el sello sí era suyo. Además, denunció que las actas de detención están fechadas el 15 de junio de 2024, cuando él mismo afirmó haber detenido a los imputados el 13 de junio. El exjefe policial también remarcó que, si bien el fiscal Castillo figura como presente en los documentos, su rúbrica no aparece en ninguna parte. Con estas declaraciones, la defensa busca desacreditar la validez de las detenciones que se realizaron en la causa.

El pastizal, la intimidación y la próxima audiencia

Más allá de las irregularidades en las actas, la audiencia contó con otros testimonios relevantes. El suboficial principal Guido Diógenes Duarte, integrante de la Brigada de Investigaciones, afirmó que era "imposible" que una criatura pasara por el sector donde apareció el botín de Loan, ya que el pastizal medía casi un metro y medio de altura. Para la próxima semana, el tribunal citó a declarar a José Fernández Codazzi, exabogado de Laudelina Peña, quien había sido apartado de la sala el día anterior por pedido de la defensa. La defensora de Laudelina, Mónica Chirivín, consideró que la presencia de Codazzi en la audiencia constituyó una situación de intimidación para su asistida. El debate continuará el miércoles con siete testigos convocados.