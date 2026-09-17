Las tareas comenzaron en abril y abarcaron 1200 metros cuadrados de repavimentación y bacheo, además de la reparación de 1300 metros cuadrados de losas y cunetas de hormigón.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) finalizó los trabajos de mantenimiento del Puente Alsina, una intervención que se extendió durante cinco meses y alcanzó la calzada, las veredas, el sistema pluvial y el alumbrado del entorno de uno de los principales cruces entre el sur porteño y la provincia de Buenos Aires.

{{{htmlAmp}}}

Las tareas comenzaron en abril y abarcaron 1200 metros cuadrados de repavimentación y bacheo, además de la reparación de 1300 metros cuadrados de losas y cunetas de hormigón.

Veredas, rampas y baldosas podotáctiles: la transformación para los peatones

El proyecto también alcanzó los espacios destinados a peatones, con 2185 metros cuadrados de veredas renovadas, 11 nuevos vados y la colocación de baldosas podotáctiles, junto con trabajos de pintura sobre más de 5000 metros cuadrados de muros, rampas y escaleras.

¿Qué reformas de iluminación y drenaje se realizaron en el Puente Alsina?

Uno de los cambios del Puente Alsina se concentró en el alumbrado del sector, donde se instalaron cinco nuevas columnas de iluminación peatonal, se incorporaron luminarias en el cielorraso de la estructura y se reforzaron puntos existentes mediante 80 metros de tendido eléctrico.

También se adecuó el sistema de drenaje para facilitar el escurrimiento del agua de lluvia y evitar acumulaciones en los sectores de circulación. La intervención comprendió tanto el área ubicada debajo del cruce como sus accesos y calles cercanas.

"La nueva iluminación, las veredas, los accesos y la mejora en la infraestructura de un punto neurálgico e histórico como el Puente Alsina es parte de nuestro compromiso por una Ciudad más conectada, accesible y con espacio público de calidad", destacó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Nodo Pompeya y Torre Espacial: la puesta en valor de los íconos del sur porteño

El proyecto se extendió además hasta el nodo de transbordo de avenida Perito Moreno y Sáenz, en Nueva Pompeya, donde se renovaron más de 2700 metros cuadrados de veredas. La intervención formó parte de un conjunto de trabajos desarrollados en distintos puntos del sur de la Ciudad.

A su vez, la Torre Espacial incorporó una iluminación especial y pasó a integrar el grupo de íconos porteños que cuentan con este tipo de puesta lumínica, junto con el Obelisco, la Floralis Genérica, el Planetario y el Puente de la Mujer.

Un cruce histórico: el valor estratégico del puente entre CABA y Lanús

El Puente Alsina, conocido oficialmente como Puente Ezequiel Demonty, conecta la avenida Sáenz, en Nueva Pompeya, con la avenida Remedios de Escalada de San Martín, en Valentín Alsina, partido de Lanús, y constituye uno de los pasos utilizados para el traslado cotidiano entre ambas jurisdicciones.