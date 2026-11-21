Un farmacéutico de 62 años fue detenido acusado de asesinar a tiros a un vecino durante una discusión por el volumen de la música en Villa Guillermina, en el norte de Santa Fe. El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes y quedó registrado en un video grabado por testigos.

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La víctima fue Elbio Geiser, un carnicero de 40 años, quien murió tras recibir varios disparos por parte de Leandro Hipólito Pezz. El acusado del hecho quedó detenido a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la investigación, el episodio comenzó cerca de las 4:30, durante una reunión en la que se tomaban bebidas alcohólicas y se escuchaba música a alto volumen.

Según un testimonio publicado por Rosario 3, el hijo del farmacéutico fue quien se acercó inicialmente para pedir que redujeran el sonido. "Hacé bajar tu música, que no se puede dormir", le habría reclamado a Geiser.

El pedido derivó en una discusión y, según el mismo relato, el carnicero respondió: "¿Qué problema tenés vos? Vos te levantás a las 11, a las 12. Encima vos vendés droga y nadie te dice nada".

Según otras declaraciones incorporados a la causa, posteriormente intervino el ahora detenido, quien se retiró del lugar en una camioneta y, pocos minutos después, regresó armado.

Cómo fue el hecho

Las imágenes del episodio muestran al acusado con una escopeta y un arma corta, con las que se acercó hasta la víctima y le disparó en el abdomen desde unos tres metros. Herido, el carnicero corrió hacia su camioneta para refugiarse. Sin embargo, cuando ingresó al vehículo, Pezz volvió a dispararle en tres oportunidades y le provocó la muerte.

Tras el aviso de un testigo, efectivos policiales se dirigieron hasta la esquina de San Martín y Rosario, donde encontraron el cuerpo de Geiser tendido sobre la vía pública y varias vainas servidas.

Por disposición judicial, los restos fueron trasladados a la morgue de Reconquista para realizar la autopsia, mientras los investigadores comenzaron con las pericias correspondientes en la escena del crimen.

Geiser se dedicaba a la preparación y comercialización de carne y tenía su local en la misma cuadra que la farmacia de Pezz. Según el medio local VillaOcampoSF, ambos comercios eran linderos. Hasta el momento, no trascendió si existían conflictos anteriores entre los dos hombres.