En el último día de León XIV en Argentina, un delegado del Santo Pontífice salió a la calle para repartir postales del Papa a los vecinos de la zona. Tenían una dedicatoria muy especial, escrita por León de puño y letra.

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El gesto quedó inmortalizado en un móvil de TN, que registró el acercamiento del delegado a las vallas donde las y los vecinos aguardaban el paso del Papa León XIV. La entrega sorprendió a quienes se acercaron, quienes nunca imaginaron que se llevarían un recuerdo inmejorable del paso del Sumo Pontífice por el país.

De puño y letra

Como se mencionó, en las horas finales de la estadía de León en Argentina, un delegado del Pontífice salió a la calle para repartir postales con fotos y un mensaje escrito de puño y letra por el propio Papa a los vecinos de la zona de la Nunciatura Apostólica.

El momento quedó registrado en un video en el que se observa al representante acercarse a los vecinos y entregarles las postales, que llevaban una dedicatoria personal de León.

“Esparza el Evangelio, lo que concebiste en el corazón, dispénsalo con la boca. S. Agustín, Sermón 116. León PP. XIV", expresó el Santo Padre en cada uno de los escritos.

Durante su visita apostólica a Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre, el Pontífice permaneció alojado en la Nunciatura Apostólica, ubicada sobre la avenida Alvear, en el barrio porteño de Recoleta.

El final de la visita

Durante los días de la visita del Papa León XIV al país, el entorno de la residencia donde se alojó se convirtió en punto de encuentro para cientos de fieles que se acercaron a saludarlo, esperando verlo para expresarle su afecto y seguir de cerca las distintas actividades de su agenda.

Este miércoles 11 el viaje de León finalizó tras una intensa jornada que incluyó un encuentro con personas privadas de su libertad en el penal de Devoto y una multitudinaria misa frente a la Basílica de Luján.

La ceremonia de despedida será en el aeropuerto de Ezeiza, desde donde el Papa partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira por Latinoamérica.