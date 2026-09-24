Sandro, un elefante asiático de 54 años, completó un viaje de 1615 kilómetros que puso fin a su cautiverio de más de cuatro décadas tras haber dejado el Parque Zoológico Municipal Quinzinho de Barros de Sorocaba y arribado al Santuario de Elefantes Brasil (SEB), en la localidad de Chapada dos Guimarães, en el estado de Mato Grosso. Esto representa una buena noticia, ya que la esperanza de vida del animal puede llegar hasta los 70 años en su hábitat natural.

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Los preparativos para concretar el traslado iniciaron el 10 de septiembre con la llegada de la caja de transporte y al día siguiente comenzó el proceso de aclimatación de Sandro, que estuvo a cargo del equipo del santuario y con el apoyo institucional y técnico de profesionales del Zoológico de Sorocaba.

¿Cómo fue la historia de Sandro antes de llegar al Santuario de Elefantes Brasil?

El animal vivió 44 años en el zoológico, tras ser capturado en Asia en 1971 y ser llevado a un zoo en los Países Bajos. Al tiempo llegó a Brasil con el circo Orlando Orfei. Durante casi una década recorrió circos itinerantes hasta que, en enero de 1982, fue incorporado a Sorocaba, donde estuvo sin compañía hasta 1995, cuando llegó la elefanta asiática Haisa, que venía de otro recinto.

La muerte de Haisa y la batalla judicial que terminó con la libertad de Sandro

Ambos compartieron recinto más de 20 años y su relación fue seguida de cerca por los trabajadores del zoológico, que describieron un vínculo afectivo entre los dos ejemplares. Pero Haisa murió en noviembre de 2020 a causa de complicaciones derivadas de artrosis, una enfermedad degenerativa sin cura. Por lo tanto, Sandro quedó como el único elefante de Sorocaba.

Actualmente, se le considera anciano y recibe cuidados especiales del equipo técnico del zoológico, con manejo nutricional, conductual y sanitario, de acuerdo con los protocolos de bienestar animal. La muerte de Haisa fue el punto de partida de una extensa batalla judicial.

Sandro junto a la caja donde fue trasladado. (Foto: Municipalidad Sorocaba)

Finalmente, el Ministerio Público de San Pablo recomendó más pronto que tarde el traslado del elefante al Santuario de Mato Grosso, pero la Alcaldía de Sorocaba se resistió a la medida entre recursos y evaluaciones técnicas contrapuestas. En abril de 2025, la Justicia determinó la transferencia y fijó un plazo de cumplimiento, que fue apelado por el municipio. Pero en junio de 2026, el Tribunal de Justicia de San Pablo autorizó de manera definitiva el traslado y dio inicio a los procedimientos logísticos.

¿Cómo fue el operativo para trasladar al elefante Sandro al Mato Grosso?

La caja de transporte que instalaron dentro del recinto de Sandro pesaba diez toneladas y tenía cinco metros de largo. La estructura estuvo abierta varios días para que el animal se familiarizara con ella a través de un refuerzo positivo. El 12 de septiembre, el elefante ingresó de manera voluntaria por primera vez y el 16 inició el viaje de dos días y medio hasta el Mato Grosso, con paradas programadas para alimentación, hidratación y controles veterinarios.

“Sandro es sencillamente un caballero encantador y adorable. Sigue explorando su espacio, probablemente siguiendo el rastro del olor que Baby dejó en el recinto”, indica un video que fue compartido por el santuario.