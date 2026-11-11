Ramon Arnó, abogado especialista en entorno digital: "La instalación de cámaras con IA debe estar justificada y responder a una finalidad concreta"

La incorporación progresiva de tecnologías de inteligencia artificial en los sistemas de videovigilancia urbana abrió un intenso debate sobre el balance entre la seguridad pública y la protección de la intimidad de los ciudadanos. Ante este escenario, especialistas en el entorno digital subrayan que el marco regulatorio vigente impone restricciones rigurosas para el uso de cámaras inteligentes en la vía pública.

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De acuerdo con el abogado Ramon Arnó, experto en la materia, la instalación de estos dispositivos no puede fundamentarse en una mejora genérica de la seguridad ciudadana, sino que "debe estar justificada y responder a una finalidad concreta".

Límites legales, plazos de conservación y prohibición biométrica

El cumplimiento de la normativa exige que las administraciones públicas y entidades habilitadas demuestren que no existen alternativas menos invasivas para alcanzar el mismo propósito. Asimismo, las directrices jurídicas estipulan una serie de condiciones ineludibles:

Principio de proporcionalidad: La captación de imágenes debe limitarse estrictamente a las zonas necesarias, obligando además a informar de manera visible a los transeúntes sobre la presencia de sistemas de grabación.

Tiempo de retención de datos: Por regla general, las grabaciones no pueden almacenarse por un periodo superior a un mes, salvo que deban conservarse para esclarecer infracciones o hechos delictivos, casos en los cuales las imágenes probatorias deben ponerse a disposición de las autoridades competentes en un plazo inferior a 72 horas.

Restricción en datos biométricos: La legislación prohíbe de forma terminante el uso de estas tecnologías para la identificación o el reconocimiento facial masivo, así como la aplicación de prácticas que puedan derivar en discriminación.

Asimismo, la normativa española contempla que los ciudadanos conservan el derecho de acceso a los registros visuales en los que aparezcan, pudiendo solicitar su supresión o manifestar su oposición al tratamiento de los datos conforme a su situación particular, garantizando así un equilibrio entre la innovación tecnológica y los derechos fundamentales en el espacio urbano.

Uno de los principales límites, señala Arnó, afecta al tiempo de conservación de las grabaciones.

No tires tu celular viejo: lo podes reconvertir en algo muy útil para tu casa

Un celular viejo puede convertirse en algo mucho más útil que un simple recuerdo guardado en un cajón, si tenés uno, tenés un tesoro. Gracias a diversas aplicaciones disponibles, es posible transformarlo en una cámara de seguridad casera que ayuda a reforzar la seguridad del hogar sin gastar dinero adicional. Esta alternativa se volvió popular por su practicidad y bajo costo, especialmente en un contexto económico complicado.

Muchos celulares que parecen obsoletos todavía pueden cumplir una función útil. Un ejemplo concreto es la posibilidad de transformar un celular viejo en una cámara de vigilancia doméstica, ideal para reforzar la seguridad sin necesidad de grandes inversiones. En vez de desecharlos, estos equipos pueden reciclarse tecnológicamente.

El proceso es simple: se necesita tener una conexión WiFi, cargar el teléfono constantemente y descargar una app especializada en monitoreo. Estas aplicaciones permiten visualizar en tiempo real lo que sucede en el entorno desde otro dispositivo móvil. Algunos programas incluso incorporan funciones como detección de movimiento o alertas en caso de actividad sospechosa, lo que suma una capa extra de protección.