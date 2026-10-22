Quilmes invierte USD 3 millones en Zárate para impulsar cervezas sin alcohol, sin gluten y dulces

Las cervezas sin alcohol y sin gluten ganan protagonismo en el mercado y forman parte de una transformación en los hábitos de consumo, impulsada por la búsqueda de alternativas que permitan disfrutar de nuevos sabores y adaptar las bebidas a distintas ocasiones. En ese contexto, Cervecería y Maltería Quilmes detalló que seis de cada diez consumidores habituales de cerveza en el país ya probaron una alternativa sin alcohol. Esta dinámica se relaciona con el denominado consumo “cebra”, una modalidad en la que las personas alternan entre cervezas tradicionales y sin alcohol según el horario, la actividad o la ocasión social.

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En este marco, la firma anunció una inversión total de USD 3 millones en su cervecería de Zárate y en el desarrollo de nuevas tecnologías de elaboración, con el objetivo de diversificar su oferta y consolidar una estrategia centrada en la moderación. Uno de los principales avances se encuentra en la producción de cervezas sin alcohol, un segmento que experimentó un crecimiento significativo en los últimos años.

Los nuevos procesos tecnológicos: unidad de desalcoholización

La compañía ya había destinado otros USD 3 millones en 2024 a la instalación de una unidad de desalcoholización, que combina destilación a muy baja presión con el uso de levaduras inteligentes, conocidas como smart yeast. Este proceso permite extraer el alcohol sin someter a la cerveza a altas temperaturas, con el propósito de preservar sus características de sabor y aroma. Gracias a esta tecnología, la empresa amplió su oferta con tres marcas: Corona Cero, Stella Artois 0.0 y Quilmes 0.0.

El crecimiento de esta categoría también se refleja en los datos de consumo de la compañía. Desde enero de 2024, el segmento de cervezas 0.0 triplicó su participación y actualmente representa el 68% de las opciones sin alcohol dentro de las bebidas alcohólicas, según las cifras difundidas por Quilmes. En ese sentido, desde la empresa señalaron que “en Argentina la cerveza sin alcohol está experimentando una profunda transformación cultural, al pasar de ser una opción condicionada por restricciones a consolidarse como una elección consciente para diversas ocasiones cotidianas”.

Además, la compañía destacó que los consumidores buscan mantener el sabor característico de la cerveza sin incorporar alcohol en determinados momentos. “Este comportamiento está impulsado por consumidores altamente fieles a la categoría que buscan mantener la gratificación del sabor sin ingerir alcohol según el momento”, explicaron. Como ejemplo de esta tendencia, indicaron que el 85% de las personas que eligen cervezas sin alcohol también consume activamente las versiones tradicionales.

Aumenta el consumo de cerveza sin alcohol

A su vez, los estudios propios de la empresa muestran que seis de cada diez consumidores habituales de cerveza en el país ya probaron una alternativa sin alcohol. Esta dinámica se relaciona con el denominado consumo “cebra”, una modalidad en la que las personas alternan entre cervezas tradicionales y sin alcohol según el horario, la actividad o la ocasión social. A escala global, las opciones de bajo o nulo contenido alcohólico representan entre el 6% y el 7% del volumen cervecero de AB InBev, grupo al que pertenece Quilmes, y se encaminan a convertirse en la segunda categoría de cerveza más grande del mundo por volumen.

Nueva innovación: cerveza sin gluten

Por otra parte, la innovación también alcanza a las cervezas sin gluten, cuya elaboración requiere equipamiento y controles específicos para garantizar la precisión del proceso. Para desarrollar estas variedades, la compañía incorporó nuevos tanques de levadura, sistemas automatizados de dosificación de enzimas y equipos de medición especializados. Estas herramientas permiten ajustar las etapas de producción y controlar las características del producto final. En este segmento, la empresa lanzó primero Michelob Ultra y luego Stella Artois Pure Gold, su segunda propuesta libre de gluten.

En paralelo, la diversificación se extiende al segmento de las cervezas dulces, para cuya producción se incorporaron bombas de dosificación y se adaptaron tanques de proceso. Entre las novedades figura Brahma FT, una bebida de perfil suave y refrescante, con notas de limón y pomelo y una graduación alcohólica del 2,5%. También se encuentra Flying Fish, una marca originaria de Sudáfrica que ya está presente en más de 20 países. De esta manera, la empresa busca responder a diferentes preferencias mediante productos con perfiles de sabor y características diferenciadas.

En este escenario, la cervecería de Zárate se consolidó como un centro estratégico para el desarrollo de estas tecnologías en el país. Con más de 34 años de historia, la planta produce seis millones de hectolitros al año, un volumen que representa más de un tercio de la producción nacional de la compañía. Además, cuenta con ocho líneas de producción y un equipo de 650 personas, de las cuales 570 se desempeñan en tareas operativas directas.

El desarrollo industrial se apoya, asimismo, en una cadena agroindustrial nacional vinculada a la producción de cebada. Según los datos difundidos por Quilmes, en Argentina se destinan 260.000 hectáreas a este cultivo, sobre un total de 1,2 millones de hectáreas sembradas a nivel nacional. La empresa también señaló que una de cada cuatro cervezas elaboradas globalmente por el grupo utiliza cebada producida en la provincia de Buenos Aires.

Por último, la actividad cervecera, maltera y agroexportadora constituye un componente relevante de la economía argentina. En 2025, el complejo registró exportaciones por USD 305 millones, de acuerdo con la información de la compañía. Así, la inversión en nuevas tecnologías y la ampliación de las alternativas sin alcohol, sin gluten y de sabores diferenciados reflejan una estrategia empresarial que combina innovación industrial, diversificación del portafolio y adaptación a los cambios en las preferencias de los consumidores.

Cerveza Sin Alcohol (0.0%)

● Descripción: Diseñada para responder a un consumidor más consciente que busca un estilo de vida equilibrado. Permite disfrutar del sabor y los aromas característicos de la cerveza en ocasiones donde no se desea o no se puede consumir alcohol, funcionando como una elección de moderación.



● Proceso de elaboración: de una unidad de desalcoholización, que combina destilación a muy baja presión con la implementación de levaduras inteligentes (“smart yeast”). Esta tecnología permite extraer el alcohol sin exponer la cerveza a altas temperaturas y conserva un perfil sensorial casi idéntico al de la receta tradicional.



● Marcas: Corona Cero, Stella Artois 0.0 y Quilmes Sin Alcohol.

Cerveza Sin Gluten

● Descripción: Alternativa ultraliviana y baja en calorías pensada para ampliar las opciones dentro de la categoría y permitir que personas que buscan evitar el gluten o tienen restricciones puedan disfrutar de una cerveza de alta calidad.



● Proceso de elaboración: Se produce utilizando exactamente los mismos ingredientes tradicionales de la cerveza (malta de cebada, arroz, lúpulo, agua y levadura) y un proceso de fermentación prolongado. Durante la etapa de enfriamiento del mosto (posterior al intercambiador de placas), se le dosifica en línea una enzima específica, que actúa durante la fermentación rompiendo las moléculas de gluten, lo que elimina el gluten de la bebida manteniendo intacto el sabor original.



● Marcas: Michelob Ultra y Stella Artois Pure Gold, el último lanzamiento, con un contenido calórico reducido.

Cerveza Dulce

● Descripción: Propuesta orientada a atender tendencias de consumo que demandan variedad y perfiles de sabor más frutales, cítricos, dulces y livianos.



● Proceso de elaboración: Elaboradas localmente en la cervecería de Zárate. El proceso parte de una base cervecera suave y de cuerpo ligero a la que se le integran jugo natural de frutas (como jugo de limón) o aromatizantes y sabores cítricos de pomelo y limón. Presentan un contenido alcohólico reducido o moderado (entre 2,5% y 4,5% ABV).



● Marcas: Brahma FT (Flavored Taste, en sus variedades Limón y Pomelo, 2,5% ABV) y Flying Fish (marca nacida en Sudáfrica elaborada con jugo de limón, 4,5% ABV).