Quiénes tienen feriado el 10 y 11 de noviembre por la visita del papa León XIV en Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina modificó el calendario de feriados de noviembre y estableció jornadas de descanso diferenciadas según la jurisdicción. Mientras que el lunes 9 fue feriado nacional, el martes 10 y el miércoles 11 tendrán alcance provincial y local. La medida fue establecida mediante el Decreto 1103/2026 y está vinculada con las actividades religiosas e institucionales que el Sumo Pontífice desarrolla durante su estadía en el país.

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El martes 10 de noviembre será feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 el asueto alcanzará exclusivamente a la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, no se trata de dos feriados nacionales, sino de jornadas especiales para los distritos incluidos en el decreto.

Quiénes tienen feriado el martes 10 de noviembre

El martes 10 de noviembre tendrán feriado los trabajadores del sector público y privado de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba. La decisión responde a la agenda del papa León XIV, que ese día viajará a Córdoba para celebrar una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, prevista para las 10, y mantener un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Por la tarde, el pontífice regresará a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Quiénes tienen feriado el miércoles 11 de noviembre

El miércoles 11 de noviembre será feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. La medida alcanza tanto a los empleados estatales como a los trabajadores del sector privado que desarrollen sus tareas en territorio bonaerense.

León XIV saluda a la multitud de fieles.

La jornada coincide con las últimas actividades del Papa en el país. Durante la mañana, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto, y posteriormente viajará a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La elección de esa jurisdicción responde a la importancia de la celebración religiosa en uno de los principales centros de peregrinación de la Argentina.

Cómo se aplica el feriado a los trabajadores

Uno de los puntos importantes de la medida es que el beneficio se determina por el lugar donde cada persona desarrolla su actividad laboral y no por su domicilio particular.

Por ejemplo, una persona que vive en la provincia de Buenos Aires, pero trabaja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendrá feriado el martes 10, pero no necesariamente el miércoles 11. En cambio, quien reside en CABA y trabaja en el conurbano bonaerense tendrá el asueto el miércoles 11.

En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como del privado, los feriados tienen alcance obligatorio dentro de las jurisdicciones establecidas.

Por qué hay feriados por la visita del papa León XIV

El Gobierno nacional dispuso este esquema especial a través del Decreto 1103/2026, con el objetivo de facilitar la organización de las actividades religiosas, los desplazamientos de los fieles y los operativos de seguridad y tránsito durante la visita papal.

Se trata de un acontecimiento histórico para el país: León XIV realiza la primera visita de un Papa a la Argentina en 39 años. El último antecedente fue el viaje de Juan Pablo II, en abril de 1987.

De esta manera, noviembre cuenta con tres jornadas de descanso vinculadas con la visita: el lunes 9, con alcance nacional; el martes 10, para CABA y Córdoba; y el miércoles 11, exclusivamente para la provincia de Buenos Aires.