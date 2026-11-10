Quiénes fueron Mama Antula y el Cura Brochero, los santos argentinos recordados por el Papa León XIV en Córdoba

Durante la misa que celebró este martes 10 de noviembre en Córdoba, el papa León XIV recordó a Mama Antula y al Cura Brochero, dos santos argentinos reconocidos por su compromiso con la fe y el servicio a los demás.

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Mama Antula y el Cura Brochero fueron dos figuras de la Iglesia argentina que compartieron una espiritualidad cercana a la gente y una fuerte vocación de servicio. Ambos fueron canonizados por el papa Francisco.

Quiénes fueron Mama Antula y el Cura Brochero, mencionados por León XIV en su misa en Córdoba

Mama Antula: la caminante santiagueña

María Antonia de Paz y Figueroa (1730-1799) nació en Santiago del Estero, en tiempos coloniales. Fue una mujer laica que dedicó su vida a organizar los ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola, encuentros de oración y reflexión. Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, recorrió extensas distancias para mantener viva esa práctica y fundó en Buenos Aires la Santa Casa de Ejercicios Espirituales.

Francisco la canonizó el 11 de febrero de 2024, convirtiéndola en la primera mujer argentina declarada santa.

Mama Antula.

El Cura Brochero: el sacerdote gaucho

José Gabriel del Rosario Brochero (1840-1914) nació en Córdoba y trabajó como sacerdote en Traslasierra. Se lo conoció como el cura gaucho porque recorría la región a lomo de mula para visitar a familias aisladas, acompañar a los enfermos y ayudar a los más necesitados. También impulsó caminos, escuelas y una casa de ejercicios espirituales.

Francisco lo canonizó el 16 de octubre de 2016.