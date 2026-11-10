Quiénes fueron Mama Antula y el Cura Brochero, los santos argentinos recordados por el Papa León XIV en Córdoba

Durante la misa que celebró este martes 10 de noviembre en Córdoba, el papa León XIV recordó a Mama Antula y al Cura Brochero, dos santos argentinos reconocidos por su compromiso con la fe y el servicio a los demás.
Mama Antula y el Cura Brochero fueron dos figuras de la Iglesia argentina que compartieron una espiritualidad cercana a la gente y una fuerte vocación de servicio. Ambos fueron canonizados por el papa Francisco.
Quiénes fueron Mama Antula y el Cura Brochero, mencionados por León XIV en su misa en Córdoba
Mama Antula: la caminante santiagueña
María Antonia de Paz y Figueroa (1730-1799) nació en Santiago del Estero, en tiempos coloniales. Fue una mujer laica que dedicó su vida a organizar los ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola, encuentros de oración y reflexión. Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, recorrió extensas distancias para mantener viva esa práctica y fundó en Buenos Aires la Santa Casa de Ejercicios Espirituales.
Francisco la canonizó el 11 de febrero de 2024, convirtiéndola en la primera mujer argentina declarada santa.
El Cura Brochero: el sacerdote gaucho
José Gabriel del Rosario Brochero (1840-1914) nació en Córdoba y trabajó como sacerdote en Traslasierra. Se lo conoció como el cura gaucho porque recorría la región a lomo de mula para visitar a familias aisladas, acompañar a los enfermos y ayudar a los más necesitados. También impulsó caminos, escuelas y una casa de ejercicios espirituales.
Francisco lo canonizó el 16 de octubre de 2016.