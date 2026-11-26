Quiénes fueron los hermanos Terrabusi, por qué llegaron a la Argentina y cómo crearon un imperio de galletitas

Ambrosio, Felipe y Julio Terrabusi partieron desde Italia y llegaron a Argentina a finales del siglo XIX. Alimentados por la esperanza de un futuro mejor, pusieron en pie una fábrica para producir galletitas. "Hermanos Terrabusi" nació en 1911 y con los años se convirtió en una firma líder del sector.

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La pequeña empresa tuvo su primera planta en la calle Sadi Carnot y por entonces empleaba a 25 personas. Sin embargo, sus pocos empleados no se traducían en cantidad de producto: Terrabusi producía en aquellos años 5 toneladas de galletas al mes. Al poco tiempo, en 1919, los hermanos lograrían abrir una nueva planta en la calle San José, donde nacería una de sus estrellas, la línea salada "Express", que hasta el día de hoy es una de las preferidas de los argentinos.

La fábrica de Terrabusi fue fundada por tres hermanos italianos en 1911.

Pero su verdadero éxito llegaría con "Tita", "Manón", "Rhodesia" y "Melba". De hecho, el suceso fue tal que Terrabusi terminó por destronar a Bagley, que por entonces era el principal fabricante de alimentos en el país. Esto le permitió en 1963 comprar su planta en General Pacheco, donde lanzó su línea de pasta "Don Felipe" y hasta el día de hoy se encuentra su sede central.

Una nueva era: los cambios que llegaron a Terrabusi a partir de los '80

A partir de los años '80 en adelante, Terrabusi cambió de manos en más de una oportunidad. En 1981, el conglomerado estadounidense Nabisco comenzó a operar en Argentina tras fusionarse con Standard International y adquirió la firma de los tres hermanos en 1994. Sin embargo, ya con el cambio de siglo, en 2001, Kraft Foods Inc. compró Nabisco y con ella toda la línea de productos Terrabusi.

11 años después, Kraft Foods se dividió en dos compañías y una de ellas adoptó el nombre de Mondelez. Terrabusi quedaría incluido dentro de esta. Pese a esto, tan solo dos años más tarde, en el 2014, la línea de pastas que nació en la planta de General Pacheco, pasó a estar en manos de Molinos Río de la Plata, que también se hizo con los fideos Vizzolini, Don Felipe y Canale.