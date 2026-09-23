La desaparición de un argentino en Roma, en Italia, motivó a la agencia Interpol a emitir una alerta internacional para dar con su paradero. }

{{{htmlAmp}}}

Se trata de Nicolás Roberto Merlano, un hombre de 42 años oriundo de la localidad bonaerense de Quilmes, quien había viajado a Europa para probar suerte y trabajar en la temporada alta de verano. Su familia no sabe nada de él desde fines de junio.

El viaje y la situación migratoria

Merlano había viajado a Italia para probar suerte y trabajar en la temporada alta de verano. Como no tiene ciudadanía europea, se encontraba en condición de turista y tenía un plazo legal para quedarse en el continente de 90 días. En un comunicado difundido en redes sociales, sus familiares contaron que tenía pasaje de avión de regreso a la Argentina para el 28 de agosto. Sin embargo, Nicolás no volvió. Antes de llegar a Roma, había estado en Francia, España y Bélgica, según la ficha difundida por Interpol.

La última comunicación y el ofrecimiento de trabajo

Daniela, su hermana, contó que la última vez que se comunicaron con Nicolás les reveló que le "habían robado la mochila" con su dinero. Y que su padre arregló con él que le enviaría algo de dinero para auxiliarlo. En paralelo, Nicolás deslizó que un hombre le había "ofrecido trabajo" para salir del apuro. La oferta laboral que le habrían hecho era para "limpiar los juegos de una plaza", consignó la mujer en diálogo con La Nación. Así, la última vez que supieron algo del quilmeño fue el 27 de junio. "Nico contactó a una amiga y le dijo que ya había resuelto el tema del dinero con nosotros porque mi papá le iba a mandar cien dólares, lo último que tenía. Esa fue la última comunicación", indicó. "Desde esa comunicación no tuvimos noticias. Su celular está apagado", lamentó, al tiempo que pidió máxima difusión del caso para encontrarlo.

La vulnerabilidad y la situación familiar

"Mi hermano estaba vulnerable porque hacía dos días que no se alimentaba bien, porque no tenía dinero y estaba durmiendo en un parque", remarcó la mujer, quien precisó que Merlano tiene un hijo de 15 años. "Estamos desesperados y sin respuestas. Ya pasó mucho tiempo", expresó. La familia se comunicó en julio con representantes de la Cancillería argentina en Italia. La respuesta fue que para pedir la intervención de Interpol, debían hacer la denuncia en la Argentina. El 26 de julio estaba radicada la denuncia ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional N.º 9, fiscalía N.º 40. Daniela resaltó que es docente y consignó que sus padres son jubilados y están enfermos, situación que la complica económicamente para conseguir un abogado internacionalista, como le sugirieron desde la Cancillería.

La alerta de Interpol y las características físicas

De acuerdo con la ficha difundida por Interpol, Nicolás Merlano desapareció el 27 de junio en la ciudad de Roma. Entre las características físicas describieron que al momento de su desaparición utilizaba barba. También señalaron que mide 1.77 metros y tiene ojos marrones y cabello castaño. Añadieron que posee un lunar en el mentón y varios tatuajes, entre ellos uno pequeño con forma de rombo en el cuello, un cactus en una de sus piernas, un reloj con la inscripción "Tic Tac Efímero" en uno de sus brazos y una caricatura del "Indio Solari" con lentes en una de sus piernas. La familia continúa pidiendo colaboración para dar con su paradero y solicita que cualquier información sea comunicada a las autoridades.