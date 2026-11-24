La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó este martes la suspensión del registro de Lara Rapallo, la influencer de 20 años que había sido detenida en Pinamar tras ser acusada de realizar maniobras con su camioneta Dodge Ram 1500 Laramie rosada en los médanos de la zona conocida como La Olla.

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"Tras identificarla, el organismo actuó de oficio y pidió a la jurisdicción correspondiente la suspensión preventiva de su Licencia Nacional de Conducir, debido a la gravedad de su conducta al volante", informó la agencia Noticias Argentinas. La ANSV advirtió que "la peligrosidad de estas maniobras se agrava por el lugar donde fueron realizadas ya que estas conductas no solo ponen en riesgo a quienes participan en ellas, sino también a terceras que puedan quedar expuestas a un siniestro grave".

Rapallo había sido detenida por la viralización de un video en la que se la observaba a bordo del RAM rosa junto a cuatro personas en sus laterales, mientras realizaba maniobras peligrosas y de alto riesgo en los médanos de las playas del norte de Pinamar. Además, se conoció que la joven había denunciado a mediados de octubre de este año al streamer uruguayo Santiago Quintana De León, más conocido como Chaipa7, por violencia de género.

¿Quién es Lara Rapallo?

La joven es conocida en redes sociales como "Naotzumi", donde tiene más de 100 mil seguidores. En su cuenta de Instagram se define como "creadora digital" y streamer; y publica, principalmente, imágenes con su camioneta y motos. También tiene videos conduciendo su RAM por distintas avenidas y autopistas.

La joven había sido detenida algunas horas por la Policía Bonaerense luego de que se difundiera el video donde se la ve realizar trompos y piruetas sobre la arena con su rodado rosa. Tras la difusión de las imágenes, intervino la SubDDI de Villa Gesell y de la Policía Comunal Primera de Pinamar y ubicaron el vehículo en el cruce de las calles Shaw y Del Olimpo.

El secretario de gobierno de Pinamar, Francisco Montes, aseguró en diálogo con Radio Mitre que a la influencer "la iban a ir a buscar a la casa", pero allanó un poco el camino porque "se acercó sola a La Frontera pretendiendo ingresar para hacerse los vivos como el día anterior y hacer maniobras que ponen en riesgo no solo su vida, sino la de terceros. Ahí fue demorada”.

Los efectivos procedieron a secuestrar el vehículo y aprehender a Ramallo. Aunque fue liberada, por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 4 de Pinamar, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, y con intervención del Juzgado de Garantías N.º 6 de Villa Gesell, del juez Leopoldo Mancinelli, quedó imputada por violar el artículo 193 bis del Código Penal.

Este artículo castiga al conductor que "creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente".