Quién fue el Negro Manuel, el guardián de la Virgen de Luján nombrado en la visita del papa León XIV a Luján

Durante la reciente visita del papa León XIV a la Argentina, el arzobispo de Luján y Mercedes, monseñor Jorge Scheining (quien tuvo a su cargo las palabras finales dirigidas al pontífice durante la misa en la Basílica), invocó la figura del Negro Manuel para conectar con el pasado fundacional de la iglesia. Scheining manifestó: “Dentro de muy poco, en el 2030, se cumplirán 400 años de la presencia de Nuestra Señora de Luján entre nosotros [...] El Negro Manuel estuvo desde los comienzos de esta historia de amor. Rezamos con perseverancia para que un día sea reconocido como uno más entre los santos”.

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De Cabo Verde a la pampa argentina: la esclavitud y el milagro del fiel custodio

Nacido en las islas de Cabo Verde alrededor de 1604, Manuel Costa de los Ríos fue capturado y obligado a la esclavitud en su infancia, sufriendo la crueldad del tráfico transatlántico hasta arribar al Río de la Plata. Su destino quedó ligado para siempre a la fe en mayo de 1630, cuando una caravana de carretas que trasladaba la pequeña imagen de la Inmaculada Concepción se detuvo a orillas del río Luján y se negó rotundamente a continuar su marcha.

Al advertir que el carro solo avanzaba si se retiraba la imagen, los arrieros comprendieron que la Virgen deseaba permanecer allí. Manuel fue asignado entonces para custodiarla en una modesta capilla de barro y paja. Durante más de medio siglo, cumplió con devoción su tarea: limpiaba el altar, elaboraba velas y asistía a los peregrinos. Años más tarde, tras un conflicto de propiedad, la devota Ana de Matos abonó para comprar a Manuel y mantenerlo junto a la imagen, inmortalizando su legendaria respuesta: “Soy de la Virgen nomás”.

Peregrinación a la Virgen de Luján. (Crédito de foto: El Destape)

El proceso de canonización y el reconocimiento en el Vaticano

Tras el fallecimiento del Negro Manuel en 1686, sus restos fueron sepultados detrás del altar mayor del histórico templo. Hoy en día, su causa de beatificación, iniciada e impulsada oficialmente por la Arquidiócesis de Mercedes-Luján, principalmente por monseñor Juan Guillermo Durán, se encuentra formalizada en el Vaticano. El expediente se tramita en el Dicasterio para las Causas de los Santos, y a través de ella se busca consolidar su lugar definitivo en los altares católicos mundiales, honrando su memoria histórica y reivindicando con orgullo el trascendental aporte a la cultura y la religiosidad de la nación argentina.