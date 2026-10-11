Quién fue Mauro Morandi, el hombre que se cansó de todos y decidió vivir solo en una isla paradisíaca durante 30 años. Foto: Mauro Morandi | Bild

Mauro Morandi fue un italiano que vivió durante más de tres décadas en una isla paradisíaca del Mediterráneo, lejos de la vida en sociedad. Todo comenzó en 1989, cuando, durante un viaje en velero rumbo a la Polinesia, llegó a Budelli, una pequeña isla entre Cerdeña y Córcega, y quedó fascinado por sus paisajes. Fue entonces que decidió quedarse ahí y vivir en soledad.

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Morandi había nacido en Módena, Italia, en 1939, y trabajaba como profesor antes de volverse ermitaño. Pero su vida cambió por completo cuando llegó a Budelli. La isla contaba con un cuidador que estaba por retirarse, fue entonces que el italiano decidió ser su reemplazante.

Mauro Morandi vivió en una isla solo durante 32 años. Foto: ABC

Poco a poco su historia comenzó a ser conocida y fue apodado como el "Robinson Crusoe italiano", en referencia al personaje de la novela de Daniel Defoe que queda aislado en una isla. Pero a diferencia de lo que se podría creer, su vida en Budelli no consistió solamente en alejarse de la sociedad, sino que también se dedicó a proteger el entorno natural y a explicar a los visitantes la importancia de conservarlo.

¿Cómo fue la vida de Mauro Morandi en la isla de Budelli?

Durante 32 años, Morandi vivió solo en Budelli, en una vivienda sencilla que acondicionó con materiales como coral, conchas y granito. Para calentarse utilizaba una chimenea y dedicaba buena parte de su tiempo a cuidar la flora y la fauna, limpiar las playas y preservar el paisaje de la isla.

Sin embargo, tristemente, en 2021 las autoridades italianas le exigieron abandonar el lugar por haber realizado modificaciones en su vivienda sin autorización. Tras conocerse, la noticia rápidamente generó repercusión internacional y, de hecho, 7.000 personas alrededor del mundo empatizaron con Morandi y realizaron una petición para que pudiera quedarse, aunque no lograron revertir la situación.

Tras ser expulsado de Budelli, Morandi se trasladó a una isla cercana llamada La Maddalena, donde vivió en un pequeño departamento. Una vez instalado, aunque ya no podía permanecer en el que fue su hogar por más de 30 años, comenzó a compartir su experiencia a través de las redes sociales. Incluso, llegó a reunir más de 66.000 seguidores en Instagram.

Finalmente, en 2024, después de sufrir una caída, ingresó en una residencia para adultos mayores en Sassari y luego regresó a su ciudad natal, Módena. Murió el 3 de enero de 2025, a los 85 años.