Quién fue Margarita Bavosi "Luminosa", la argentina que está en proceso de beatificación por el papa León XIV

Margarita Bavosi es la laica argentina de quien el papa León XIV reconoció sus “virtudes heroicas”. Su expediente avanza en el Vaticano en las primeras instancias hacia la beatificación. Conocida como “Luminosa”, nació en Buenos Aires y murió en Italia a los 43 años, tras una vida dedicada al Movimiento de los Focolares.

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La decisión se conoció el 24 de octubre de 2026, cuando la Santa Sede informó que el sumo pontífice firmó la documentación presentada por el prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos, Marcello Semeraro.

¿Quién fue Margarita Bavosi?

Margarita Bavosi nació en la ciudad de Buenos Aires el 19 de septiembre de 1941. Era la tercera hija de una familia acomodada de inmigrantes italianos y a los 10 años perdió a su madre. Se licenció en Historia y después encontró su vocación como laica consagrada dentro de la Obra de María, nombre con el que la Iglesia reconoce al Movimiento de los Focolares.

Según cuenta el propio movimiento, la muerte de su madre la llevó a pedirle a la Virgen que ocupara ese lugar y, más tarde, encontró en la espiritualidad de la unidad que impulsa el movimiento la respuesta a su deseo de santidad. En mayo de 1966 quedó al frente de la comunidad de Paraná, en Entre Ríos.

El papa León XIV reconoció sus “virtudes heroicas” de Margarita Bavosi, conocida como "Luminosa"

Cuatro años después, la fundadora del movimiento, Chiara Lubich, le encomendó la corresponsabilidad de la Obra en España, una tarea que sostuvo durante 14 años, según explica el propio movimiento en su sitio web. Su paso dejó huella: el centro de los Focolares de Madrid lleva su nombre y también la Mariapolis Luminosa, una de las pequeñas ciudades del movimiento, ubicada en Hyde Park, cerca de Nueva York. Allí cuentan que el apodo se lo pusieron sus amigos por la luz que transmitía su forma de vivir la fe.

En junio de 1981 aparecieron los primeros síntomas de una fibrosis pulmonar atípica. De acuerdo al sitio de Focolares, la enfermedad fortaleció su amor y solía decir: “¿Por qué se tiene miedo a morir? La muerte no existe: es solo un paso, pero hay que darlo bien. Hay que prepararse con la vida”. La enfermedad llevó a su muerte el 7 de marzo de 1985, a los 43 años, en Albano Laziale, una localidad italiana.

Qué aprobó el papa León XIV: qué se necesita para la beatificación

El Papa firmó el decreto que reconoce sus virtudes heroicas. Este paso es el primero del proceso, ya que el camino hacia la santidad en la Iglesia católica tiene tres etapas:

Venerable siervo de Dios: título que se otorga a una persona fallecida de quien se reconoce que vivió las virtudes de manera heroica.

título que se otorga a una persona fallecida de quien se reconoce que vivió las virtudes de manera heroica. Beatificación: requiere que se compruebe un milagro atribuido a su intercesión o que se declare el martirio.

requiere que o Canonización: para ser proclamado santo se necesita un segundo milagro posterior a la beatificación, o que se trate de un caso de santidad popular declarada.

Otros argentinos reconocidos por la Iglesia

El caso de Bavosi se suma a una lista de argentinos que ya fueron reconocidos por la Iglesia católica. Entre los santos figuran José Gabriel del Rosario Brochero, Artémides Zatti y María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, canonizada en 2024.

Entre los beatos están Ceferino Namuncurá, María Crescencia Pérez, Mamerto Esquiú, el cardenal Eduardo Pironio y los mártires riojanos Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera. También Enrique Shaw, empresario y fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). Francisco lo declaró venerable en 2021 y León XIV aprobó en diciembre de 2025 el decreto que reconoce un milagro atribuido a su intercesión, paso previo a su beatificación. La ceremonia se realizará en Buenos Aires, aunque todavía no se anunció la fecha.