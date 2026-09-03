Diego Sebastián Rosen, de 51 años, es el argentino detenido por el crimen del músico Jonathan Meléndez, líder de la banda mexicana Camilo Séptimo, y de su familia. El hombre es señalado como presunto autor material e intelectual de un cuádruple asesinato, ya que fue captado por las cámaras de seguridad de la residencia del artista y mantenía un vínculo socio-comercial con él.

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En las últimas horas, las autoridades también detuvieron a Gerardo Cisneros Bejarano. El hecho ocurrió en la vivienda de Meléndez, donde también fueron asesinadas su esposa, Ana Paula Barragán, de 35 años y embarazada de cuatro meses; la hija de ambos de tres años y una joven empleada doméstica, de 21 años. La mascota de la familia también murió.

Rosen se desempeñaba en el rubro inmobiliario y estaba vinculado a la empresa NOMAD Property México, dedicada al alquiler de propiedades turísticas en destinos como Acapulco y Valle de Bravo. Según la información difundida sobre la causa, registra denuncias previas por presuntos fraudes.

¿Quién es Diego Sebastián Rosen?

De acuerdo a las primeras reconstrucciones consignadas por el diario mexicano El Universal, los presuntos responsables habrían usado la relación de confianza que uno de ellos tenía con Meléndez para ingresar al departamento. Y el medio Radio Fórmula sostuvo que Rosen es dueño de NOMAD Adventures que ofrecía "escapes extraordinarios" dentro del país.

El argentino era socio comercial del artista en la administración de los alquileres de propiedades turísticas. “Las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas. Presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio”, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que informó que lograron dar con el paradero de los principales sospechosos en menos de 24 horas.

Por otro lado, en las últimas horas, medios mexicanos también difundieron un video donde se lo puede ver a Rosen unos minutos antes del homicidio, imágenes que fueron captadas por las cámaras de seguridad. En la grabación de casi 30 segundos, se ve al hombre vestido de gorra, gafas oscuras y mochila esperando para llegar al piso indicado.

En Valle de Bravo, Meléndez y Rosen habrían llegado a administrar en conjunto 32 propiedades, ofertadas en un rango de entre 7000 y 50.000 pesos mexicanos por noche, según trascendió. En una de las publicaciones, difundida el 21 de julio de 2026 en un grupo de Facebook, el principal sospechoso fue acusado de haber cometido un fraude cercano a los 500.000 pesos mexicanos en una operación de hospedaje en Valle de Bravo. Según la denunciante, había más de 11 personas afectadas bajo un mecanismo similar.

Antes de dedicarse al rubro inmobiliario, Rosen habría sido representante legal de Shark BTL, agencia de publicidad fundada en 2003 con sede en la Ciudad de México. En su perfil corporativo de LinkedIn, la firma se describe como especialistas en "Experiential Marketing” y tendría entre 51 y 200 trabajadores.

El video que lo complica

Para la investigación fue clave la aparición de un video de las cámaras de seguridad del edificio. La grabación muestra a Rosen Ferlini adentro del ascensor del complejo donde vivía la familia. En las imágenes aparece con una campera de cuero negra, una gorra verde, lentes de sol y un bolso.

Hacia el final del video, el hombre gira la cabeza y mira directamente hacia una de las cámaras de seguridad. Las imágenes fueron incorporadas a la investigación para reconstruir sus movimientos y establecer qué ocurrió antes y después de su ingreso al departamento. La Fiscalía busca ahora determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos y reconstruir el móvil del crimen.