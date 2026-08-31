Quién es Callejero Fino, el cantante de RKT y ex participante de Bake Off que fue detenido

Callejero Fino, uno de los referentes argentinos más conocidos del RKT, fue detenido este domingo en Tigre por circular en una camioneta sin patente. Durante la revisión del vehículo, los efectivos hallaron un arma con la numeración suprimida y el artista quedó imputado por tenencia ilegal de arma de guerra.

Quién es Callejero Fino: cómo se hizo famoso el referente del RKT

Simón Natanael Muñoz Correa, conocido como Callejero Fino, es un rapero y compositor que logró posicionarse como uno de los máximos exponentes del RKT en el país. Nació el 7 de febrero de 1995 en Recoleta y pasó su infancia y adolescencia en San Telmo.

Hijo de Inocencia Correa y Crecencio Muñoz, oriundos de Paraguay, comenzó futsal a los 6 años y jugó las inferiores de Boca Juniors hasta los 15 años, pero dejó y decidió dedicarse a la música. Su primer acercamiento al género fue a través de las batallas de freestyle que se realizaban en plazas del Gran Buenos Aires.

Callejero Fino comenzó en las batallas de freestyle y logró posicionarse como uno de los máximos referentes de RKT

Cuando tenía 20 años, fue condenado a seis años de prisión por robo. Los primeros seis meses los cumplió en la cárcel y el resto de la condena la hizo con arresto domiciliario y tobillera electrónica hasta el 2023. En ese año logró consolidar su carrera musical y volverse un ícono del género.

Si bien ya era conocido, su exposición mediática dio un giro en 2024 y se amplió a otros públicos cuando participó del programa de televisión Bake Off Famosos, del que se retiró antes de su finalización por incompatibilidades de agenda con sus compromisos artísticos.

La nueva detención llega en un momento clave: el artista tenía previsto presentarse este domingo en el Movistar Arena y ya había estado el sábado acompañando a El Arcángel en el escenario porteño.

¿Cómo fue la detención de Callejero Fino en Tigre?

El cantante fue detenido mientras circulaba en una camioneta Volkswagen Amarok sin patente por la zona de Italia y la Ruta 27 en Villa La Ñata, partido de Tigre. Los efectivos policiales frenaron el vehículo para identificar a las personas que viajaban en él y la irregularidad los llevó a revisar la camioneta.

Callejero Fino se encontraba junto a un joven de 27, también de Presidente Derqui. Durante la revisión de la camioneta, la Policía Bonaerense secuestró una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada, algo que lleva a encuadrarla como un arma de guerra.

Según trascendió, ambos se dirigían a una quinta en la zona para asistir al cumpleaños de J Rei, novio de la cantante María Becerra. Los dos fueron detenidos y la causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, a cargo del fiscal Cosme Iribarren, que ahora deberá determinar el origen del arma y la situación procesal de ambos.