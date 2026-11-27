Una pequeña guacamaya de Spix nació hace poco más de un mes en el zoológico de São Paulo, Brasil, y se convirtió en una esperanza para recuperar una especie que desapareció de su hábitat natural hace más de dos décadas. La cría, llamada Hope, forma parte de un ambicioso programa de reproducción y conservación que busca aumentar la población de estas aves y, a largo plazo, devolverlas a la naturaleza.

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Con apenas 350 gramos, la nueva integrante del zoológico representa un avance importante para un proyecto que durante años encontró dificultades para conseguir nacimientos. La noticia también tiene un valor especial porque se trata de una hembra, un dato relevante para los especialistas debido a que la mayoría de los ejemplares que viven en el recinto son machos.

Hope, la guacamaya azul que nació en Brasil y busca salvar a su especie

La guacamaya de Spix, conocida en Brasil como ararinha azul, es una especie endémica de ese país que dejó de habitar libremente las sabanas tropicales del noreste brasileño durante la década del 2000. Desde entonces, su supervivencia depende de los programas de reproducción en cautiverio. Actualmente, se calcula que existen alrededor de 330 ejemplares en todo el mundo.

Según explicó Fernanda Guida, bióloga y responsable del sector de aves del zoológico, el equipo tuvo que esperar dos años para que se formaran las primeras parejas y comprobar que desarrollaran comportamientos reproductivos.

El año pasado se habían registrado 38 huevos correspondientes a dos parejas, pero ninguno llegó a convertirse en una cría. Por eso, la llegada de Hope representa un avance especialmente esperado para los profesionales que trabajan en la recuperación de la especie.

La especie desapareció de su hábitat natural durante la década del 2000.

Cómo lograron que sobreviviera la cría de guacamaya de Spix

Debido a la extrema vulnerabilidad de esta especie, los huevos son retirados de los nidos y trasladados a incubadoras para reducir los riesgos durante el desarrollo. Hope permaneció 26 días bajo condiciones controladas de temperatura y humedad. Sin embargo, cuando llegó el momento de romper el cascarón, no pudo completar el proceso por sus propios medios. Los especialistas esperaron dos días más y finalmente tuvieron que intervenir para ayudarla a nacer, ya que estaba mal posicionada.

Los primeros días también fueron difíciles. La pequeña rechazaba la alimentación habitual mediante una jeringa, por lo que los cuidadores tuvieron que recurrir a una sonda para suministrarle la papilla necesaria. Después de dos semanas, superó la etapa más delicada y comenzó a desarrollarse favorablemente. Actualmente, su plumaje azul empieza a cubrir el cuerpo y su peso se acerca al de un ejemplar adulto.

Por qué la especie está en peligro y cómo buscan recuperarla

Uno de los principales obstáculos para recuperar a la ararinha azul es la escasa cantidad de ejemplares disponibles para reproducirse. El parentesco entre las aves es elevado y esto genera dificultades reproductivas. Para enfrentar el problema, los especialistas elaboran registros genealógicos que permiten identificar los vínculos familiares y seleccionar parejas que favorezcan la diversidad genética.

El proyecto recibió un impulso importante en agosto de 2023, cuando llegaron al zoológico de São Paulo 27 ejemplares procedentes de un criadero privado que había dejado de participar del programa nacional de conservación. A partir de ese momento, se construyeron instalaciones especiales y se reforzaron los controles sanitarios.

El objetivo final es que estas aves vuelvan a vivir en libertad. Para eso, los especialistas tienen la mirada puesta en Curaçá, en el estado brasileño de Bahía, donde fueron observados los últimos ejemplares silvestres. Aunque todavía no hay guacamayas volando en esa región, continúan los trabajos para preparar el ambiente para una eventual reintroducción.