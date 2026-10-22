"El pueblo es sagrado, es quien manda y vota": a sus 96 años, Estela de Carlotto reflexionó sobre el futuro de la Argentina

En su cumpleaños número 96, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dialogó con El Destape 1070 y resaltó la importancia de las elecciones 2027 para dar una alternativa al gobierno de Javier Milei. Carlotto hizo referencia a la importancia de votar a alguien que cuide a los argentinos, y resaltó que "el pueblo es sagrado, y es quien manda y vota".

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La referente de la asociación de derechos humanos sostuvo que "todo está muy confuso y que pasan demasiadas cosas" en el país. "Hay que votar a quien corresponda, que no vengan quienes no son buenos con su pueblo", expresó.

Cabe destacar que la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, organismo presidido por Carlotto, fue fundado en esta misma fecha pero de 1977, a 49 años de su creación. La misma tiene como objetivo localizar y restituir la identidad de los adolescentes secuestrados o los niños y niñas que nacieron en cautiverio durante la última dictadura militar en Argentina (1976–1983).

Carlotto, a 50 años del Golpe

A través de una llamada telefónica, Estela de Carlotto estuvo presente también en El Destape Radio el pasado 24 de marzo de este 2026 se cumplieron 50 años del último golpe cívico-militar. En ese marco, Carlotto sostuvo que hay que conmemorar la fecha con memoria pero recordarlo “sin violencia” distanciándose de los mensajes difundidos por el Gobierno nacional. Además rechazó una vez más el discurso de "los dos demonios".

La histórica referente había reflexionado en el Día de la Memoria sobre su perspectiva a cinco décadas del nefasto suceso y afirmó: “Reconocer que lo que hemos vivido no tiene que volver a pasar”. Además, se refirió a la búsqueda de los nietos y sostuvo lo siguiente: “La venganza y el odio no sirven, pero sí la justicia”.

La postura del Gobierno

Para dicha fecha, el Gobierno difundió un video alusivo al 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, titulado “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa”, con el que vuelve a la carga con la postura oficial de equiparar la violencia cometida desde el Estado con la de las organizaciones guerrilleras de los años ‘70.

El video muestra los testimonios de una “nieta recuperada” que fue apropiada por un policía condenado por delitos de lesa humanidad y del hijo de un coronel del ejército secuestrado y asesinado por la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo en 1974.

"Este Gobierno se dispuso por primera vez a dar vuelta la página dándole visibilidad a la historia completa”, afirma el trabajo fílmico en el que se asevera que, “cuando se la presenta de forma parcial, deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación”.