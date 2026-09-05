El pueblo patagónico donde se habla galés y hasta la princesa Diana fue a tomar el té.

A solo 17 kilómetros de Trelew, en la provincia de Chubut, se encuentra Gaiman, uno de los destinos más lindos de la provincia. Ubicado sobre la Ruta Nacional 25, es ideal para quienes buscan conocer un rincón marcado por la inmigración y que es diferente a cualquier otro sitio de la Patagonia.

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Sus orígenes se remontan a 1865, cuando un grupo de inmigrantes de Gales llegó al valle del río Chubut en busca de un lugar donde preservar su lengua, sus costumbres y su religión. Al poco tiempo, 153 galeses llegaron en el velero Mimosa al Golfo Nuevo, escapando de la pobreza y de las presiones que sufrían por parte de sus vecinos anglicanos en su tierra natal. Con el paso de las décadas, esas raíces se consolidaron hasta transformar a Gaiman en la principal colonia galesa en Argentina.

Por qué elegir a Gaiman como destino: qué se puede hacer

Quienes visiten Gaiman van a poder ver casas de ladrillo, jardines floridos, acequias de riego y banderas con el dragón galés. Entre los edificios más emblemáticos se encuentran las capillas Bethel y Salem, dado que la fe era sumamente imporante en la vida de los primeros pobladores. En sintonía, aún se conservan antiguas viviendas familiares con gran parte de su estructura original.

Lady Di visitó Gaiman en los años 90 y tomó el té.

Pero si hay algo que es obligatorio en Gaiman, es probar el tradicional té galés. Las históricas casas de té ofrecen un menú que incluye torta negra galesa, panes, scones y dulces caseros, recetas que se transmitieron de generación en generación desde la llegada de los primeros colonos. Fue la propia princesa Diana de Gales quien en 1995 visitó una de las casas de té más conocidas del pueblo.

Además de la gastronomía, entre los principales atractivos están la Primera Casa de Gaiman, construida en 1874, el Museo Histórico Regional, ubicado en la antigua estación ferroviaria, y la Casa del Poeta, dedicada a preservar parte del patrimonio cultural de la comunidad. También se puede recorrer un antiguo túnel ferroviario, mientras que a pocos kilómetros del centro se encuentra el Parque Paleontológico Bryn Gwyn, donde se pueden observar restos fósiles y formaciones geológicas.

Finalmente, los visitantes pueden recorrer chacras productivas, emprendimientos de frutas finas, viñedos y elaboradores de dulces artesanales, ya que la producción agrícola sigue siendo parte fundamental de la identidad local, gracias al sistema de canales de riego que desarrollaron los propios colonos galeses hace más de un siglo y medio.