El pueblo costero que mira al río Uruguay y ofrece paisajes de ensueño

Conectado con Gualeguaychú y de menos de 4000 habitantes, Pueblo General Belgrano se posiciona como uno de los destinos costeros que besa el río Uruguay e ideales para descubrir en una escapada de fin de semana.

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La localidad entrerriana combina paisajes ribereños con actividades al aire libre y experiencias vinculadas con la producción regional, en una oferta turística que permite alternar jornadas de descanso con recorridos por entornos naturales.

Su cercanía con uno de los escenarios madre de los carnavales argentinos facilita el acceso desde distintos puntos de la región y permite organizar visitas cortas, con alternativas para parejas, familias y quienes buscan contacto con la naturaleza.

¿Qué hacer Pueblo General Belgrano, el pueblito costero que mira al río Uruguay y ofrece paisajes de ensueño?

Uno de los lugares destacados de Pueblo General Belgrano es el balneario Ñandubaysal, sobre el río Uruguay, conocido por sus playas de arena y sus espacios para pasar el día junto al agua. Allí se pueden realizar actividades recreativas, practicar deportes náuticos y acceder a propuestas gastronómicas, según los servicios disponibles durante la temporada.

Para quienes prefieren caminar y observar la flora y la fauna, la Reserva Natural Senderos del Monte conserva sectores de humedales, monte ribereño y pajonales, además de ambientes vinculados al arroyo La Capilla. El espacio ofrece senderos para recorrer el paisaje y oportunidades para el avistaje de aves.

Otra alternativa es Termas del Gualeguaychú, un complejo ubicado sobre la ruta provincial 42, en el corredor que conecta Pueblo Belgrano con la ciudad vecina. Sus instalaciones incluyen piscinas termales, piletas recreativas y espacios de relajación, con servicios complementarios que permiten dedicar varias horas al descanso.

La experiencia turística también puede incluir visitas a establecimientos vitivinícolas de la zona. Altos del Gualeguaychú propone recorridos por sus viñedos y un acercamiento a la producción regional, mientras que La Dominga ofrece visitas guiadas y degustaciones con reserva previa.

La gastronomía suma otros atractivos, con emprendimientos dedicados a la elaboración artesanal. La chocolatería Carpa Azul produce alfajores y otras especialidades dulces, mientras que Kopenick se dedica a la cerveza artesanal, con variedades que incorporan ingredientes regionales.

¿Cómo llegar a Pueblo General Belgrano desde la Ciudad de Buenos Aires?

Desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede llegar a Pueblo General Belgrano, en auto por un recorrido de aproximadamente 230 kilómetros. El trayecto comienza por la Ruta Nacional 9, continúa por el complejo Zárate-Brazo Largo y sigue por la Ruta Nacional 12 hasta empalmar con la Ruta Nacional 14, por la que se llega a Gualeguaychú y, desde allí, a la localidad, ubicada a sólo 15 minutos.